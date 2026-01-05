Japonya’nın Geleneksel Yeni Yıl Balık Mezatında 3,2 Milyon Dolara Mavi Yüzgeçli Orkinos Balığı Satıldı
Japonya’da yeni yılın ilk balık mezatı geleneksel hâle gelmiş durumda. Tokyo’daki Toyosu Balık Hali’nde yapılan yeni yılın ilk mezatında 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı, 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. Kilogram başına 13 bin dolar ödeyen şirket, balığı kendi restoranları Sushizanmai’de satacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en çok balık tüketen ülkelerinin başında gelen Japonya’da yeni yılın balık mezatında rekor fiyat ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rekor fiyata satılan dev balık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
2 kilo hamsi neyinize yetmiyor
510,3 MİLYON ne ki? 2001’de Japonya'nın, 7 gün 24 saat açık ilk sushi restoranı olan Sushizanmai’nin, ilk 5 yılda yıllık satışları 10 MİLYAR yene ulaşmıştı b... Devamını Gör