Japonya’nın Geleneksel Yeni Yıl Balık Mezatında 3,2 Milyon Dolara Mavi Yüzgeçli Orkinos Balığı Satıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 21:21

Japonya’da yeni yılın ilk balık mezatı geleneksel hâle gelmiş durumda. Tokyo’daki Toyosu Balık Hali’nde yapılan yeni yılın ilk mezatında 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı, 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. Kilogram başına 13 bin dolar ödeyen şirket, balığı kendi restoranları Sushizanmai’de satacağını açıkladı.

Dünyanın en çok balık tüketen ülkelerinin başında gelen Japonya’da yeni yılın balık mezatında rekor fiyat ortaya çıktı.

Tokyo’da bulunan Toyosu Balık Hali, her yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı. Farklı bölgelerden tutulan birbirinden değerli balıkların görücüye çıktığı mezatta, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında yakalanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. En yüksek teklifi vererek dev mavi yüzgeçli orkinosun sahibi olan “Kiyomura Corp.” adlı firma, kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

“Kiyomura Corp.”, balığın rekor maliyetine rağmen kendi bünyelerinde bulunan “Sushizanmai” restoran zincirinin şubelerinde normal menü fiyatından müşterilere sunulacağını duyurdu. Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinos balığının kendilerine şans getirmesini umduğunu belirterek, “Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir” ifadelerini kullandı.

Balık mezatında daha önce, 2019 yılında 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos, 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) alıcı bulmuştu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Nefret Makamı

2 kilo hamsi neyinize yetmiyor

İz Hera Wilson

510,3 MİLYON ne ki? 2001’de Japonya'nın, 7 gün 24 saat açık ilk sushi restoranı olan Sushizanmai’nin, ilk 5 yılda yıllık satışları 10 MİLYAR yene ulaşmıştı b... Devamını Gör