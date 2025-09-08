onedio
İyilik Akımları Giderek Artıyor: İki Kardeş Takipçileri İçin Mezar Temizlemeye Başladı

İyilik Akımları Giderek Artıyor: İki Kardeş Takipçileri İçin Mezar Temizlemeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2025 - 16:55

Bildiğiniz üzere eskiden insanlar takipçi toplamak için birbirinden ilginç videolara ya da paylaşımlara imza atıyordu. Pek çoğunda onlar yerine biz utanıyorduk desek yeridir. Günümüzde sosyal medyanın neredeyse tam zamanlı bir işe dönüşmesinden dolayı bu durum bir süre sonra bize garip gelmemeye başladı haliyle. Fakat son dönemde bu durum bir anda değişti. Artık insanlar yaptıkları iyiliklerle takipçi toplamaya başladı. Takipçi başına çöp toplamak, takipçisi kadar fidan dikmek gibi etkinliklerle başlayan bu akımlara iki kardeş de farklı bir fikirle katıldı. 

Takipçileri için mezar taşı temizlemeye başlayan iki kardeş, bir bebek mezarı temizledi. Hem buldukları fikir hem videoları beğeni topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hseyin01166/v...
Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyada iyilik akımlarının artması, günümüzde insanların dayanışma ve yardım etme isteğini daha görünür hâle getiriyor.

Sosyal medyada iyilik akımlarının artması, günümüzde insanların dayanışma ve yardım etme isteğini daha görünür hâle getiriyor.

Bu akımlar sayesinde küçük bir iyilik, kısa sürede binlerce kişiye ulaşabiliyor ve toplumsal farkındalık yaratabiliyor. İnsanlar, bağış kampanyalarından çevre temizliği projelerine kadar farklı konularda organize olurken, aynı zamanda birbirlerini motive ediyor. Böylece iyilik yapmanın yaygın ve “kolay ulaşılabilir” bir davranış hâline gelmesi, hem toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiriyor hem de insanların birbirine güvenini artırıyor. Sosyal medyanın gücü, iyiliğin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayarak, küçük adımların büyük değişimlere dönüşmesine olanak tanıyor.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
The_Devil_of_Ramadi

Ne kadar takipçi o kadar sevap.👏👏👏