İyilik Akımları Giderek Artıyor: İki Kardeş Takipçileri İçin Mezar Temizlemeye Başladı

Bildiğiniz üzere eskiden insanlar takipçi toplamak için birbirinden ilginç videolara ya da paylaşımlara imza atıyordu. Pek çoğunda onlar yerine biz utanıyorduk desek yeridir. Günümüzde sosyal medyanın neredeyse tam zamanlı bir işe dönüşmesinden dolayı bu durum bir süre sonra bize garip gelmemeye başladı haliyle. Fakat son dönemde bu durum bir anda değişti. Artık insanlar yaptıkları iyiliklerle takipçi toplamaya başladı. Takipçi başına çöp toplamak, takipçisi kadar fidan dikmek gibi etkinliklerle başlayan bu akımlara iki kardeş de farklı bir fikirle katıldı.

Takipçileri için mezar taşı temizlemeye başlayan iki kardeş, bir bebek mezarı temizledi. Hem buldukları fikir hem videoları beğeni topladı.