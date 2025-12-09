onedio
İstanbul’da Günler Süren Sağanak Yağış Barajlara Yaramadı: Yüzde 1 Bile Artmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.12.2025 - 18:33 Son Güncelleme: 09.12.2025 - 19:27

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul’a su sağlayan barajlarda durum gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. İstanbul’da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlardan umutlu olan uzmanlar yine beklendiğini bulamadı. İstanbul’da yağan yağışlara rağmen baraj doluluk oranları yüzde 1 bile artmadı. Barajlarda son 10 yılın en düşük aralık ayı seviyesi görüldü.

Türkiye ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Birçok şehirde planlı su kesintileri yapılırken, megakent İstanbul’da da barajlar alarm veriyor.

İstanbul’da son 3 gündür etkili olan yağışların barajlarda doluluğu artırması bekleniyordu ancak uzmanların beklentisi boşa çıktı. Yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 1 bile yükselmedi.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 17 seviyelerinde kaldı. Bu oran, son 10 yılın en düşük aralık ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’a su sağlayan barajlarda son durum:

  • Elmalı: %53,91

  • Istrancalar: %31,83

  • Darlık: %27,81

  • Terkos: %20,47

  • Büyükçekmece: %18,77

  • Sazlıdere: %17,02

  • Ömerli: %13,20

  • Alibey: %12,69

  • Pabuçdere: %2,50

  • Kazandere: %2,40

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
