İstanbul’da Günler Süren Sağanak Yağış Barajlara Yaramadı: Yüzde 1 Bile Artmadı

İstanbul’da son 3 gündür etkili olan yağışların barajlarda doluluğu artırması bekleniyordu ancak uzmanların beklentisi boşa çıktı. Yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 1 bile yükselmedi.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 17 seviyelerinde kaldı. Bu oran, son 10 yılın en düşük aralık ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.