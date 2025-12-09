İstanbul’da Günler Süren Sağanak Yağış Barajlara Yaramadı: Yüzde 1 Bile Artmadı
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul’a su sağlayan barajlarda durum gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. İstanbul’da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlardan umutlu olan uzmanlar yine beklendiğini bulamadı. İstanbul’da yağan yağışlara rağmen baraj doluluk oranları yüzde 1 bile artmadı. Barajlarda son 10 yılın en düşük aralık ayı seviyesi görüldü.
Türkiye ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Birçok şehirde planlı su kesintileri yapılırken, megakent İstanbul’da da barajlar alarm veriyor.
İstanbul’a su sağlayan barajlarda son durum:
