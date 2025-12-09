Meteoroloji Uzmanı Öngörülen Kar Yağışı Tahminlerini Açıkladı: "Her Zamankinden Az Olacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, beklenen kış yağışları için açıklamada bulundu.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde olduğunu belirten Şahbaz, yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Hafta boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Şahbaz, 'Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak.' diye konuştu.