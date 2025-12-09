onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Öngörülen Kar Yağışı Tahminlerini Açıkladı: "Her Zamankinden Az Olacak"

Meteoroloji Uzmanı Öngörülen Kar Yağışı Tahminlerini Açıkladı: "Her Zamankinden Az Olacak"

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.12.2025 - 18:10

Türkiye’de yüksek sıcaklıklarla geçen yaz ayları sonrasında kış mevsiminde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaz, bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmeyeceğini söyleyerek, “Kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kış ve kar seven vatandaşlar kar yağışlarını dört gözle beklerken, Meteoroloji uzmanından kötü haber geldi.

Kış ve kar seven vatandaşlar kar yağışlarını dört gözle beklerken, Meteoroloji uzmanından kötü haber geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, beklenen kış yağışları için açıklamada bulundu.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde olduğunu belirten Şahbaz, yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Hafta boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Şahbaz, 'Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak.' diye konuştu.

“Kar yağışı çok daha az olacak”

“Kar yağışı çok daha az olacak”

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

'Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.'

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın