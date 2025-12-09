Meteoroloji Uzmanı Öngörülen Kar Yağışı Tahminlerini Açıkladı: "Her Zamankinden Az Olacak"
Türkiye’de yüksek sıcaklıklarla geçen yaz ayları sonrasında kış mevsiminde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji uzmanı Şahin Şahbaz, bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmeyeceğini söyleyerek, “Kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz.' dedi.
Kış ve kar seven vatandaşlar kar yağışlarını dört gözle beklerken, Meteoroloji uzmanından kötü haber geldi.
“Kar yağışı çok daha az olacak”
