onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adana’da "Öldü" Denilen Bebek Mezarlık Yolunda Ağlamaya Başlamış: Aile Hastaneden Şikayetçi

Adana’da "Öldü" Denilen Bebek Mezarlık Yolunda Ağlamaya Başlamış: Aile Hastaneden Şikayetçi

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.12.2025 - 17:30

Adana’da ilginç bir olay meydana geldi. 5 aylık hamile 37 yaşındaki Melek Sert’in bebeği, düşük yaptığı gerekçesiyle normal yolla alındı. Doktorların hayatını kaybettiğini söylediği bebek, mezarlık yolunda ağlamaya başladı. Ardından yoğun bakıma alınan bebek, 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Savcılık, hastane ve personelinin ihmali olmadığı yönünde karar verip dosyada takipsizlik verdi. Karara itiraz ettiklerini belirten baba Hasan Sert, “Tekrar şikayetçi oldum. İhmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

5 aylık hamile Melek Sert, 27 Aralık 2021’de sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen Sert, 30 Aralık’ta taburcu edildi. Ertesi gün yeniden rahatsızlanınca Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı. Sert’in durumu 2 Ocak saat 12.40’ta ağırlaştı. Düşük yaptığı belirtilen Sert’in karnındaki 5 aylık bebek normal doğumla alındı. İki çocuk sahibi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Erkek bebek için ölüm raporu düzenlenip kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.

Öldü denilen bebek mezarlık yolunda ağlamaya başladı.

Öldü denilen bebek mezarlık yolunda ağlamaya başladı.

Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götüren Hasan Sert, yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark eden Sert, hemen ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Yedi gün boyunca yaşam mücadelesi veren bebek burada hayatını kaybetti. Olay sonrası aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Savcılık takipsizlik kararı verdi.

Savcılık takipsizlik kararı verdi.

İncelemenin ardından savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sert ailesi ise karara itiraz etti.

Çocuğunu mezarlık yolundan yeniden alıp hastaneye götürdüğü süreci anlatan Hasan Sert, “Doktorların ilk dediği, çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneği verdiler: ‘Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir’ diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben de ısrar edip çocuğun ağladığını söyleyince kalp ve nabız testi yaptılar. Test sırasında yaşadığı anlaşılınca tedavi altına alındı. Fakat ömrü bir haftalıkmış, daha sonra vefat etti” dedi.

Hastane ve doktorların ihmali olduğunu düşündükleri için şikayette bulunduklarını belirten Sert, “Yaşayan bebeğe ‘ölü’ diyenlerin ‘ihmali yok’ denilmesine anlam veremedik. Takipsizlik kararına itiraz ettim. Prosedüre göre çocuk 20 haftalıktan küçük ya da 400 gramın altında doğarsa yaşama şansı olmadığı kabul edilip aileye teslim edilebiliyormuş. Ancak yaptığımız araştırmada; çocuğumuz 400 gramdan düşük ya da 20 haftalıktan küçük olsa dahi nabzının dinlenmesi gerektiğini öğrendik. Buna rağmen savcımız takipsizlik kararı verdi” diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın