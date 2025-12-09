Adana’da "Öldü" Denilen Bebek Mezarlık Yolunda Ağlamaya Başlamış: Aile Hastaneden Şikayetçi
Adana’da ilginç bir olay meydana geldi. 5 aylık hamile 37 yaşındaki Melek Sert’in bebeği, düşük yaptığı gerekçesiyle normal yolla alındı. Doktorların hayatını kaybettiğini söylediği bebek, mezarlık yolunda ağlamaya başladı. Ardından yoğun bakıma alınan bebek, 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Savcılık, hastane ve personelinin ihmali olmadığı yönünde karar verip dosyada takipsizlik verdi. Karara itiraz ettiklerini belirten baba Hasan Sert, “Tekrar şikayetçi oldum. İhmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.
Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi.
Öldü denilen bebek mezarlık yolunda ağlamaya başladı.
Savcılık takipsizlik kararı verdi.
