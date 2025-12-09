onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2025 - 16:39

CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ının ardından yenilenen 18 kişilik MYK toplantısı, yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel başkanlığında yapıldı. MYK toplantısının ardından açıklamada bulunan partinin yeni sözcüsü Zeynel Emre, 'MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek.' ifadelerini kullandı. Ancak Çakır istifa kararını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstifasını verdi

İstifasını verdi

CHP'nin yeni sözcüsü Zeynel Emre MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına, 'MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek' açıklamasında bulundu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra Mersin milletvekili bir açıklama yaptı.

Çakır sosyal medya hesabından

“Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.” paylaşımını yaptı.

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanan CHP'li başkanlar için 'aklanmalılar' çağrısında bulunmuş, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da bu çıkışa destek vermişti. Çakır bir süre önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kendisi ile ilgili iddialara tepki verilmediği için CHP'li milletvekillerini protesto etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın