CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti
CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ının ardından yenilenen 18 kişilik MYK toplantısı, yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel başkanlığında yapıldı. MYK toplantısının ardından açıklamada bulunan partinin yeni sözcüsü Zeynel Emre, 'MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek.' ifadelerini kullandı. Ancak Çakır istifa kararını açıkladı.
İstifasını verdi
Neler olmuştu?
