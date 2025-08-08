İstanbul'da Bir Minibüs Şoförü Seyir Halinde Yetişkin İçerik İzlerken Yakalandı

Minibüs şoförleri seyir halinde bir şeyler tüketmek, sigara içmek, para üstü saymak gibi trafik güvenliğini ihlal eden durumlardan dolayı çokça şikayet alıyor. Ancak İstanbul'da bir minibüs şoförü telefonundan yetişkin içerik izlerken bir yolcunun kamerasına takıldı. Şoförün videonun sesini duymak için telefonu kulağına götürdüğü anlar da görüntülendi.
Skandal görüntüler sosyal medyada da yayıldı...
Görüntülerle ilgili bazı yorumlar şu şekilde;
