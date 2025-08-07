onedio
İstanbul'da Bir Genç Peşini Bırakmayan Çiçekçiyi Aynı Taktikle Geri Püskürttü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.08.2025 - 15:35

Herkesin ekmek parasına saygımız sonsuz ama bazı sokak satıcıları ısrarı abartıp işi taciz boyutuna getirebiliyor. Özellikle çiçek satıcılarından pek çok kişi yoğun ısrarları, yanınızdaki kişileri de ikna etmeye çalışması gibi nedenlerle rahatsız olabiliyor. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir genç ise çiçekçiyi çlçekçilerin kendine has taktikleriyle geri püskürttü.

Viral olan görüntü şöyle 📹

Tepkiler şöyle;

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

