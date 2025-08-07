İstanbul'da Bir Genç Peşini Bırakmayan Çiçekçiyi Aynı Taktikle Geri Püskürttü

Herkesin ekmek parasına saygımız sonsuz ama bazı sokak satıcıları ısrarı abartıp işi taciz boyutuna getirebiliyor. Özellikle çiçek satıcılarından pek çok kişi yoğun ısrarları, yanınızdaki kişileri de ikna etmeye çalışması gibi nedenlerle rahatsız olabiliyor. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir genç ise çiçekçiyi çlçekçilerin kendine has taktikleriyle geri püskürttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Viral olan görüntü şöyle 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler şöyle;
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın