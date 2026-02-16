İstanbul Cihangir'de Mazgala Düşen Kulaklık İçin Esnaf Seferber Oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'da Beyoğlu'nun popüler bölgelerinden Cihangir'de kulaklığını düşürdü. Herkesin başına gelebilecek bir olay esnafın seferberliğiyle bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Trafik durduruldu, mazgalı açmak için operasyon düzenlendi. Sonunda sahibi kulaklığına kavuştu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
