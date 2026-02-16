onedio
İstanbul Cihangir'de Mazgala Düşen Kulaklık İçin Esnaf Seferber Oldu

Oğuzhan Kaya
16.02.2026 - 14:26

Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'da Beyoğlu'nun popüler bölgelerinden Cihangir'de kulaklığını düşürdü. Herkesin başına gelebilecek bir olay esnafın seferberliğiyle bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Trafik durduruldu, mazgalı açmak için operasyon düzenlendi. Sonunda sahibi kulaklığına kavuştu.

Bazı popüler yorumlar şöyleydi:

'kulaklığın durumu iyimiş tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış'

'kulaklık düştüğü için değil rögar kapağı açılmadığı için gaza gelmişler. thor'un çekicinin dünyaya düşmesi ve onu kaldırmaya çalışanlar gibi'

'İnşallah çakma 300 400'luk kulaklık değildir '

'kulaklığın geri alınamayacağını anında kabullenip yardım istemeden devam edicek ya da kazmayı kendi bulup mazgalı açıcak kızlar fav'

Oğuzhan Kaya
