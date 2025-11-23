onedio
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşecek

Hakan Karakoca
24.11.2025 - 00:15

Kış bu yıl sessizce yaklaşmak yerine aniden kapıya dayanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), soğuk hava dalgasının bu akşam itibarıyla etkisini göstereceğini ve yurt genelinde sıcaklıkların 4 ila 8 derece birden düşeceğini duyurdu. Sağanak yağışlar, kuvvetli rüzgârlar ve yer yer karışık yağışlarla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde sert bir hava değişimi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Balkanlar’dan hızla ilerleyen serin ve nemli hava kütlesi, Türkiye genelinde yazdan kalma havayı sona erdirmeye hazırlanıyor. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar kısa sürede keskin biçimde düşerek kış değerlerine yaklaşacak.

Meteoroloji uzmanları, bu ani değişimin halsizlik ve grip vakalarında artışa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Kışlık montları çıkarma zamanı geldi; çünkü düşen sıcaklıkların bir süre kalıcı olması bekleniyor.

MGM’nin güncel değerlendirmelerine göre, kar yağışı iç ve doğu kesimlerde giderek etkisini artıracak. Üç büyükşehirde ise asıl risk, kuvvetli sağanak ile karla karışık yağmurun yol açabileceği ulaşım aksaklıkları olarak öne çıkıyor.

Üç büyük ilde büyük hava değişimleri bekleniyor.

İstanbul: Akşam başlayacak sağanak yağışın yarın boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Avrupa Yakası’nda Alibeyköy, Anadolu Yakası’nda ise Pendik–Tuzla hattında ani su baskını ve sel riski öne çıkıyor. Boğaz çevresinde rüzgâr zaman zaman fırtına seviyesine ulaşacak.

Ankara: Başkentte sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesiyle Çankaya’nın yüksek noktaları ve çevre ilçelerde karla karışık yağmur öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ihtimali nedeniyle sürücülerin ekstra dikkatli olması gerekiyor.

İzmir ve Muğla: Ege’de hava çok daha sert! Muğla ve Antalya'nın batısında Sarı Kod uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde su baskını, dolu ve kısa süreli hortum olasılığına karşı dikkatli olunması isteniyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor.

Hafta ortasına yaklaşırken soğuk hava dalgası İç ve Doğu Anadolu’ya doğru ilerleyecek. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bölgedeki en önemli risk yalnızca kar yağışı değil; buzlanma ve çığ tehlikesi de öne çıkıyor. Bu illerde yaşayan ya da bölgeye yolculuk yapmayı planlayan vatandaşların, olası ulaşım sorunlarına karşı tedbirli olmaları isteniyor.

