İstanbul, Ankara ve İzmir'de Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşecek

Balkanlar’dan hızla ilerleyen serin ve nemli hava kütlesi, Türkiye genelinde yazdan kalma havayı sona erdirmeye hazırlanıyor. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar kısa sürede keskin biçimde düşerek kış değerlerine yaklaşacak.

Meteoroloji uzmanları, bu ani değişimin halsizlik ve grip vakalarında artışa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Kışlık montları çıkarma zamanı geldi; çünkü düşen sıcaklıkların bir süre kalıcı olması bekleniyor.

MGM’nin güncel değerlendirmelerine göre, kar yağışı iç ve doğu kesimlerde giderek etkisini artıracak. Üç büyükşehirde ise asıl risk, kuvvetli sağanak ile karla karışık yağmurun yol açabileceği ulaşım aksaklıkları olarak öne çıkıyor.