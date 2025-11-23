İstanbul, Ankara ve İzmir'de Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşecek
Kış bu yıl sessizce yaklaşmak yerine aniden kapıya dayanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), soğuk hava dalgasının bu akşam itibarıyla etkisini göstereceğini ve yurt genelinde sıcaklıkların 4 ila 8 derece birden düşeceğini duyurdu. Sağanak yağışlar, kuvvetli rüzgârlar ve yer yer karışık yağışlarla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde sert bir hava değişimi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç büyük ilde büyük hava değişimleri bekleniyor.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın