İsrail Ateşkesi Bir Kez Daha İhlal Etti: Beyrut'ta Saldırıda Hayatını Kaybedenler Var

Açıklamada, Tabatabai’nin 27 Kasım 2024’te İsrail ile Hizbullah arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana askeri kanadın lideri olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca Tabatabai’nin 2016’dan beri ABD Dışişleri Bakanlığı yaptırım listesinde yer aldığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından Beyrut semalarında insansız hava araçlarının alçak irtifada uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda askeri kanattan bir ismin hedef alındığını ve isminin daha sonra açıklanacağını kaydetti. Kumati, Lübnan ordusu ve hükümetle koordineli hareket ettiklerini, üst yönetimin ise İsrail’in kırmızı çizgiyi aşan saldırısına nasıl karşılık verileceğini değerlendireceğini söyledi. Ayrıca, İsrail ile doğrudan veya dolaylı müzakerelerin zaman kaybı olduğunu vurguladı.