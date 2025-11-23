onedio
İsrail Ateşkesi Bir Kez Daha İhlal Etti: Beyrut'ta Saldırıda Hayatını Kaybedenler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2025 - 21:57

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda Heysem Ali Tabatabai’nin öldürüldüğünü iddia etti.

5 kişi hayatını kaybetti en az 28 yaralı var.

Açıklamada, Tabatabai’nin 27 Kasım 2024’te İsrail ile Hizbullah arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana askeri kanadın lideri olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca Tabatabai’nin 2016’dan beri ABD Dışişleri Bakanlığı yaptırım listesinde yer aldığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından Beyrut semalarında insansız hava araçlarının alçak irtifada uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda askeri kanattan bir ismin hedef alındığını ve isminin daha sonra açıklanacağını kaydetti. Kumati, Lübnan ordusu ve hükümetle koordineli hareket ettiklerini, üst yönetimin ise İsrail’in kırmızı çizgiyi aşan saldırısına nasıl karşılık verileceğini değerlendireceğini söyledi. Ayrıca, İsrail ile doğrudan veya dolaylı müzakerelerin zaman kaybı olduğunu vurguladı.

İsrail ateşkese uymamak konusunda ısrarcı, uluslararası kamuoyu sessiz.

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış ve Eylül 2024’te bu çatışma geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in binlerce kez ihlalde bulunduğu bildirilmişti.

İsrail, Lübnan’da 8 Ekim 2023 sonrası ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, uzun süredir kontrolünde tuttuğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024–20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in saldırılarında 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
