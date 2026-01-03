onedio
İspanyol Yönetmenler Seçti: 21. Yüzyılın En İyi Filmleri Açıklandı

İspanyol Yönetmenler Seçti: 21. Yüzyılın En İyi Filmleri Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 19:58

21. yüzyılın sinema mirası tartışılmaya devam ederken bu kez söz İspanyol sinemacılara verildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden El Diario, son 25 yıla damga vuran filmleri belirlemek için dikkat çekici bir ankete imza attı. Aralarında Pedro Almodovar’ın da bulunduğu tanınmış yönetmenlere, kendilerini en çok etkileyen filmler soruldu. Ortaya çıkan sonuçlar, uluslararası listelerle kıyaslandığında şaşırtıcı farklar barındırıyor. Özellikle bazı modern klasiklerin listede yer almaması dikkat çekti.

İşte o listeden ilk 15 film

Kaynak: Independent

Mulholland Çıkmazı

Mulholland Çıkmazı

Film, Hollywood’da tutunmaya çalışan genç bir kadının hikayesi gibi başlar ama zamanla kimliklerin çözüldüğü bir kabusa dönüşür. Gerçek ile hayal arasındaki sınırlar giderek silinir. Karakterlerin yaşadıkları, arzuların ve hayal kırıklıklarının bir yansıması gibidir. Lynch, anlatıyı bilerek parçalayarak izleyiciyi rahatsız eden sorular bırakır. Film, açıklamaktan çok hissettirmeyi tercih eder.

Aşk Zamanı

Aşk Zamanı

Aynı apartmanda yaşayan iki yabancı, eşlerinin ilişkisini fark ettiklerinde birbirlerine yaklaşır. Aralarında güçlü bir bağ oluşur ama sınırlar hiç aşılmaz. Film, söylenmeyen sözlerin ve bastırılan duyguların ağırlığını taşır. Zaman, bu hikayede hem umut hem engel olarak ilerler. Aşk burada bir eylemden çok bir bekleyiştir.

Bataklık

Bataklık

Sıcak, dağınık ve boğucu bir ortamda yaşayan bir aileyi izleriz. Küçük gerilimler zamanla büyük çatlaklara dönüşür. Film, sınıf farkını ve aile içi çürümeyi sessizce gösterir. Büyük olaylar değil, küçük ihmaller hikayeyi sürükler.

Piyanist

Piyanist

Baskıcı bir anneyle yaşayan bir müzik öğretmeni, bastırdığı arzularla baş edemez hale gelir. Kontrol ve güç ilişkileri, hikayenin merkezindedir. Film, cinsellik ve şiddeti rahatsız edici bir dürüstlükle ele alır. Karakterin iç dünyası kadar çevresi de soğuk ve serttir.

Bir Ayrılık

Bir Ayrılık

Bir boşanma kararı, iki ailenin hayatını içinden çıkılmaz bir noktaya sürükler. Suç, vicdan ve sorumluluk sürekli el değiştirir. Kim haklı, kim suçlu sorusu net bir cevap bulmaz. Film, gündelik bir olaydan büyük bir ahlaki çatışma çıkarır. Her karakter kendi açısından haklıdır.

Toplayıcılar

Toplayıcılar

Varda, çöplerden ve tarlalardan artıkları toplayan insanları takip eder. Film, tüketim toplumunu doğrudan suçlamadan sorgular. Küçük hikayeler üzerinden büyük bir sistem eleştirisi yapılır. Yönetmen kendisini de anlatının parçası haline getirir. Samimi ve düşündürücü bir belgeseldir.

Aşk

Aşk

Yaşlı bir çiftin hastalıkla birlikte değişen ilişkisini anlatır. Sevgi, bu filmde romantik değil, sorumluluk doludur. Günlük hayatın sessiz detayları büyük bir duygusal yük taşır. Film, yaşlanmayı ve vedayı saklamadan gösterir. İzleyiciyi zorlayan bir dürüstlüğe sahiptir.

Konuş Onunla

Konuş Onunla

Komadaki iki kadın ve onları seven iki erkeğin hikayesi anlatılır. Sevgi, sınırları zorlayan bir biçimde ele alınır. Film empati kurmayı zorlaştıran ama düşündüren bir anlatı sunar.

Derinin Altında

Derinin Altında

Yabancı bir varlık, insan bedeninde İskoçya sokaklarında dolaşır. İnsanları gözlemlerken yavaş yavaş değişmeye başlar. Film diyalogdan çok atmosferle ilerler. Yabancılık ve beden algısı ön plandadır.

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

Bir ressam ile portresini yaptığı genç kadın arasında yasak bir bağ oluşur. Film, bakışlar ve sessizlikler üzerinden ilerler. Aşk kısa sürer ama etkisi kalıcıdır. Kadın bakış açısı güçlü şekilde hissedilir. Hafızada kalan bir aşk hikayesi anlatılır.

Toni Erdmann

Toni Erdmann

Bir baba, kızıyla bağ kurabilmek için absürt yöntemlere başvurur. Mizah ile utanç duygusu iç içe geçer. Kurumsal hayatın soğukluğu açıkça eleştirilir.

Ruhların Kaçışı

Ruhların Kaçışı

Ailesiyle birlikte ruhlar dünyasına giren küçük bir kız, hayatta kalmak zorunda kalır. Kimlik, büyüme ve sorumluluk temaları öne çıkar. Fantastik dünya detaylarla doludur. Film çocuklara hitap eder gibi görünse de derin bir anlatı sunar. Miyazaki’nin en kişisel işlerinden biridir.

Yeraltı Peygamberi

Yeraltı Peygamberi

Genç bir adam hapishaneye girer ve hayatta kalmayı öğrenir. Güç ilişkileri sert ve acımasızdır. Film, suç dünyasının nasıl işlediğini adım adım gösterir. Ana karakterin dönüşümü merkezde yer alır.

Sil Baştan

Sil Baştan

Ayrılan bir çift, birbirlerini hafızalarından sildirmeye karar verir. Anılar silindikçe duygular kaybolmaz. Film, aşkın mantıkla kontrol edilemeyeceğini gösterir. Zaman çizgisi parçalıdır ama duygular nettir. Acı kadar umut da taşır.

İlgi Alanı

İlgi Alanı

Bir Nazi subayının ailesi, toplama kampının hemen yanında sıradan bir hayat sürer. Film şiddeti göstermeden varlığını hissettirir. Günlük yaşam ile korkunç gerçek yan yana durur. Sessizlik en güçlü anlatım aracıdır. İzleyiciyi vicdanıyla baş başa bırakır.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
