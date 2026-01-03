İspanyol Yönetmenler Seçti: 21. Yüzyılın En İyi Filmleri Açıklandı

Aynı apartmanda yaşayan iki yabancı, eşlerinin ilişkisini fark ettiklerinde birbirlerine yaklaşır. Aralarında güçlü bir bağ oluşur ama sınırlar hiç aşılmaz. Film, söylenmeyen sözlerin ve bastırılan duyguların ağırlığını taşır. Zaman, bu hikayede hem umut hem engel olarak ilerler. Aşk burada bir eylemden çok bir bekleyiştir.