İspanyol Yönetmenler Seçti: 21. Yüzyılın En İyi Filmleri Açıklandı
21. yüzyılın sinema mirası tartışılmaya devam ederken bu kez söz İspanyol sinemacılara verildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden El Diario, son 25 yıla damga vuran filmleri belirlemek için dikkat çekici bir ankete imza attı. Aralarında Pedro Almodovar’ın da bulunduğu tanınmış yönetmenlere, kendilerini en çok etkileyen filmler soruldu. Ortaya çıkan sonuçlar, uluslararası listelerle kıyaslandığında şaşırtıcı farklar barındırıyor. Özellikle bazı modern klasiklerin listede yer almaması dikkat çekti.
İşte o listeden ilk 15 film…
Kaynak: Independent
Mulholland Çıkmazı
Aşk Zamanı
Bataklık
Piyanist
Bir Ayrılık
Toplayıcılar
Aşk
Konuş Onunla
Derinin Altında
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Toni Erdmann
Ruhların Kaçışı
Yeraltı Peygamberi
Sil Baştan
İlgi Alanı
