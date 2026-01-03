Avatar: Ateş ve Kül Gişede Durmuyor: İki Haftadır Dünya Birincisi!
Avatar evreni bir kez daha gişenin zirvesine adını yazdırdı. Avatar: Ateş ve Kül, üst üste ikinci haftasında da dünya genelinde en çok izlenen film olmayı başardı. James Cameron’ın imzasını taşıyan film, hem görsel dünyası hem de hikayesiyle konuşulmaya devam ediyor. Seri, bu yeni halkasıyla küresel sinema gündeminin merkezine yerleşmiş durumda.
Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girdiği ilk günden bu yana gişede güçlü bir grafik çiziyor.
Görsel efektler ve aksiyon sahneleri, serinin önceki filmlerinde olduğu gibi yine övgü topluyor.
