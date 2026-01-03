onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Avatar: Ateş ve Kül Gişede Durmuyor: İki Haftadır Dünya Birincisi!

Avatar: Ateş ve Kül Gişede Durmuyor: İki Haftadır Dünya Birincisi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 18:59

Avatar evreni bir kez daha gişenin zirvesine adını yazdırdı. Avatar: Ateş ve Kül, üst üste ikinci haftasında da dünya genelinde en çok izlenen film olmayı başardı. James Cameron’ın imzasını taşıyan film, hem görsel dünyası hem de hikayesiyle konuşulmaya devam ediyor. Seri, bu yeni halkasıyla küresel sinema gündeminin merkezine yerleşmiş durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girdiği ilk günden bu yana gişede güçlü bir grafik çiziyor.

Avatar: Ateş ve Kül, vizyona girdiği ilk günden bu yana gişede güçlü bir grafik çiziyor.

Film, ikinci haftasında da dünya genelinde zirvedeki yerini koruyarak önemli bir başarıya imza attı. Yönetmen koltuğunda yine James Cameron’ın oturduğu film, Pandora’ya bu kez daha karanlık ve sert bir atmosferle geri dönüyor. Hikaye, Jake ve Neytiri’nin ailelerini derinden etkileyen büyük kaybın ardından yaşananları merkezine alıyor. Bu süreçte izleyici, Na’vi dünyasında yükselen yeni tehditlerle tanışıyor.

Görsel efektler ve aksiyon sahneleri, serinin önceki filmlerinde olduğu gibi yine övgü topluyor.

Görsel efektler ve aksiyon sahneleri, serinin önceki filmlerinde olduğu gibi yine övgü topluyor.

Serinin önceki filmleri elde ettikleri milyar dolarlık gişe başarılarıyla sinema tarihine geçmişti. Avatar: Ateş ve Kül de bu mirası sürdürerek benzer bir başarı yolunda ilerliyor. İki haftadır dünya genelinde en çok izlenen film olması, yapımın uzun süre gündemde kalacağının sinyallerini veriyor. Cameron’ın Pandora yolculuğu, görünen o ki izleyiciyi daha uzun süre sinema salonlarına çekmeye devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın