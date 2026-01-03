onedio
Stranger Things Finali Yayınlandı, Netflix Çöktü!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2026 - 16:53

Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, final bölümüyle bir kez daha ortalığı karıştırdı. Yeni yılın ilk saatlerinde yayımlanan iki saatlik bölüm, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Finali ilk anda izlemek isteyen hayranlar platforma akın etti. Ancak yoğun ilgi, bu kez teknik sorunları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kısa sürede erişim şikayetleriyle doldu.

Kaynak: Independent

Final bölümünün yayınlanmasıyla birlikte birçok kullanıcı Netflix’e bağlanmakta zorlandığını dile getirdi.

İzleyiciler, platformun sık sık donduğunu ya da tamamen kapandığını söyledi. Bazı kullanıcılar, yeni yıl planlarını Stranger Things finaline göre yaptıklarını yazdı. Kimi izleyiciler, bölüm izlerken birkaç dakika içinde uygulamanın defalarca kapandığını aktardı. “Netflix’e erişilemiyor” şikayeti kısa sürede gündem başlıklarına taşındı.

Final bölümü Kuzey Amerika’da sınırlı sayıda sinemada özel gösterimle de izleyiciyle buluştu.

Paylaşılan bilgilere göre yılbaşı gecesi sinema gösterimleri tamamen doldu. Seansların kısa sürede tükenmesi, dizinin ne kadar büyük bir kitleye ulaştığını gösterdi. Benzer bir durum, final sezonunun ilk bölümleri yayımlandığında da yaşanmıştı. O dönemde de platform kısa süreli bir erişim problemi yaşamıştı. Dizi, final sezonuyla birlikte izlenme listelerinde yeniden zirveye yerleşti. Haftalık izlenme rakamları, Stranger Things’in hala Netflix’in en güçlü yapımlarından biri olduğunu ortaya koydu.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
