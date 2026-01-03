Stranger Things Finali Yayınlandı, Netflix Çöktü!
Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, final bölümüyle bir kez daha ortalığı karıştırdı. Yeni yılın ilk saatlerinde yayımlanan iki saatlik bölüm, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Finali ilk anda izlemek isteyen hayranlar platforma akın etti. Ancak yoğun ilgi, bu kez teknik sorunları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kısa sürede erişim şikayetleriyle doldu.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final bölümünün yayınlanmasıyla birlikte birçok kullanıcı Netflix’e bağlanmakta zorlandığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final bölümü Kuzey Amerika’da sınırlı sayıda sinemada özel gösterimle de izleyiciyle buluştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın