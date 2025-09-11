onedio
İskenderun’da 2 Asker Hipertermi Nedeniyle Şehit Olmuş: Uzun Süre Güneşe Maruz Kalmışlar

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 12:21

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 asker geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığ kaynakları, şehit askerler için idari tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını açıklayarak askerlerin 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ şehit düştüğünü ifade etti.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 2 askeri geçtiğimiz aylarda şehit düşmüştü.

İddiaya göre askerlere ceza verilmiş ve uzun süre güneş altında bekletilmişti. Birlikte bulunan 7 asker fenalaşınca hastaneye kaldırılmış ve Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı şehit düşen askerler için açıklamada bulundu.

'İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının ‘uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ meydana geldiği mütalaa edilmiştir

Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir

Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
