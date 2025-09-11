İskenderun’da 2 Asker Hipertermi Nedeniyle Şehit Olmuş: Uzun Süre Güneşe Maruz Kalmışlar
Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 asker geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit düşmüştü.
Milli Savunma Bakanlığ kaynakları, şehit askerler için idari tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını açıklayarak askerlerin 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ şehit düştüğünü ifade etti.
İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 2 askeri geçtiğimiz aylarda şehit düşmüştü.
Milli Savunma Bakanlığı şehit düşen askerler için açıklamada bulundu.
