İş Yerindeki İlginç Yan Hak: Bir Şirket, Çalışanlarına Gün İçinde 30 Dakikalık Mastürbasyon Molası Veriyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.09.2025 - 15:08

İş dünyasının en sıra dışı uygulamalarından biriyle karşı karşıyayız. İspanyol yetişkin film şirketi Erika Lust Films, çalışanlarına stresle başa çıkmaları ve yaratıcılıklarını artırmaları için günde 30 dakikalık mastürbasyon molası veriyor. İlk bakışta şaka gibi gelse de, bu uygulama şirket içinde özel 'mastürbasyon istasyonları' kurulacak kadar ciddiye alınmış durumda. Peki bu sıra dışı politikanın arkasındaki mantık ne? Çalışanlar bu durumu nasıl karşıladı ve bu uygulama iş dünyasında yeni bir trendin başlangıcı olabilir mi? İşte tüm detaylarıyla, iş hayatının en cesur hamlesi.

Yetişkin film şirketi Erika Lust Films, tartışmalı bir kararla çalışanlarına günde 30 dakikalık mastürbasyon molası veriyor.

Şirketin kurucusu Erika Lust, bu uygulamanın stresle mücadele etmeye ve işyerinde verimliliği artırmaya yardımcı olduğunu savunuyor. Barselona merkezli şirket, bu ilginç politikayı hayata geçirmekle kalmamış, çalışanlarının rahat ve mahrem bir ortamda bu molaları kullanabilmesi için ofis içinde özel 'mastürbasyon istasyonları' bile kurmuş. Üstelik bu girişim, bazı seks oyuncakları üreticilerinden de destek görmüş ve şirket, çalışanlarına kullanmaları için ürünler sağlıyor.

Erika Lust'ın silinmiş bir Instagram gönderisinde dile getirdiği üzere, 'Mastürbasyonun stresi yönetmek, uyku düzenini sağlamak ve kişinin kendi bedeniyle ve cinsel arzularıyla bağ kurmasını sağlamak gibi pek çok faydası var.'

Yapılan bir ankete göre, her 20 kişiden biri, iş yerinde mastürbasyon yaptığını itiraf ediyor.

Uygulamanın çalışanlar üzerindeki etkisi oldukça olumlu. Bir şirket çalışanı, bu molaların iş ortamında 'daha az agresiflik ve daha fazla üretkenlik' getirdiğini söylüyor. Bu durum, sadece pornografi sektörüne özgü değil. Yapılan bir ankete göre, 1000'den fazla yetişkinin yüzde 5'i, yani her 20 kişiden biri, işte mastürbasyon yaptığını itiraf ediyor. Bu da Lust'ın girişiminin ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor.

Sağlık uzmanları da mastürbasyonun faydalarını destekliyor. Sağlık kaynaklarına göre, mastürbasyon sırasında salgılanan dopamin, oksitosin, testosteron ve prolaktin gibi hormonlar, stresi azaltıyor ve genel bir iyi oluş hali yaratıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
