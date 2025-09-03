İş Yerindeki İlginç Yan Hak: Bir Şirket, Çalışanlarına Gün İçinde 30 Dakikalık Mastürbasyon Molası Veriyor!
Kaynak: https://news.outsourceaccelerator.com...
İş dünyasının en sıra dışı uygulamalarından biriyle karşı karşıyayız. İspanyol yetişkin film şirketi Erika Lust Films, çalışanlarına stresle başa çıkmaları ve yaratıcılıklarını artırmaları için günde 30 dakikalık mastürbasyon molası veriyor. İlk bakışta şaka gibi gelse de, bu uygulama şirket içinde özel 'mastürbasyon istasyonları' kurulacak kadar ciddiye alınmış durumda. Peki bu sıra dışı politikanın arkasındaki mantık ne? Çalışanlar bu durumu nasıl karşıladı ve bu uygulama iş dünyasında yeni bir trendin başlangıcı olabilir mi? İşte tüm detaylarıyla, iş hayatının en cesur hamlesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetişkin film şirketi Erika Lust Films, tartışmalı bir kararla çalışanlarına günde 30 dakikalık mastürbasyon molası veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan bir ankete göre, her 20 kişiden biri, iş yerinde mastürbasyon yaptığını itiraf ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
aytekin bey yerinde yok...otuzbire çıktı efendim.....o da gelemedi bir türlü 😂😂😂😂😂
ahuhauhauahahauhauah sesli güldüm.
Nafaka haberini şu anlamsız haber kadar flash haber de tutamadınız
efendim pazartesiden itibaren molaya cikmicam ben; erken boşalma sorunum var da, diyetteyim..