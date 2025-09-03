İş Yerindeki İlginç Yan Hak: Bir Şirket, Çalışanlarına Gün İçinde 30 Dakikalık Mastürbasyon Molası Veriyor!

Şirketin kurucusu Erika Lust, bu uygulamanın stresle mücadele etmeye ve işyerinde verimliliği artırmaya yardımcı olduğunu savunuyor. Barselona merkezli şirket, bu ilginç politikayı hayata geçirmekle kalmamış, çalışanlarının rahat ve mahrem bir ortamda bu molaları kullanabilmesi için ofis içinde özel 'mastürbasyon istasyonları' bile kurmuş. Üstelik bu girişim, bazı seks oyuncakları üreticilerinden de destek görmüş ve şirket, çalışanlarına kullanmaları için ürünler sağlıyor.

Erika Lust'ın silinmiş bir Instagram gönderisinde dile getirdiği üzere, 'Mastürbasyonun stresi yönetmek, uyku düzenini sağlamak ve kişinin kendi bedeniyle ve cinsel arzularıyla bağ kurmasını sağlamak gibi pek çok faydası var.'