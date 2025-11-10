onedio
İş Konusunda Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Ne Kadara İhtiyacın Var?

etiket İş Konusunda Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Ne Kadara İhtiyacın Var?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 17:01

Herkesin içinde, bir gün kendi işini kurma hayali vardır. Kimi sabahları kendi kahve dükkanının mis gibi kokusuyla başlamak ister, kimi bir teknoloji ofisinde kodların arasında kaybolmayı, kimi ise sahil kasabasında insanlara huzur veren bir mekan işletmeyi düşler. Ama bu hayallerin ortak bir gerçeği vardır: Para. Hayal güzel ama o hayali ayakta tutacak bir bütçe olmadan sadece bir Pinterest panosu olarak kalabiliyor.

Belki sen de bir gün “Ben artık kendi işimi kurmak istiyorum” dedin ama sonra bir sessizlik oldu. Çünkü o sihirli soru her girişimcinin zihninde yankılanır: 

Peki, bu hayal gerçekten ne kadara patlar?

Bu test, işte tam da o soruya samimi bir şekilde cevap veriyor. Hayallerin sadece duygusal tarafını değil, maddi boyutunu da görmek için burada.

Bu testin sonunda, sadece ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu değil, hangi tür bir girişim ruhuna sahip olduğunu, işe hangi değerlerle baktığını ve hayallerini nasıl gerçekleştirebileceğini de öğreneceksin. Hazırsan Başlayalım!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Öncelikle hayalindeki işi üç kelimeyle tarif et desek, hangisi olurdu?

4. Diyelim ki işin için bir ofis/mağaza açacaksın. Nasıl bir yer hayal ediyorsun?

5. İş kurmak için borç almaktan çekinmem.

6. Peki işe başlarken bütçeni nasıl planlarsın?

7. Ofisimde mutlaka olmalı dediğin şey hangisi?

8. Küçük ama bana ait bir iş, büyük bir şirketten daha değerlidir.

9. Peki çalışma arkadaşlarını nasıl seçersin?

10. Bir yatırımcı sana 1 milyon TL verse, ne yaparsın?

11. Başarısız olma ihtimali beni korkutur ama yine de denemekten vazgeçmem.

12. İşinde teknoloji senin için ne kadar önemli?

Hayallerin geniş, vizyonun büyük ve bu hikâyenin başlangıcı için en az 5 milyon TL lazım!

Senin dünyanda işler küçük başlamaz. Sen bir plan insanısın; stratejilerini titizlikle kurar, detayları önemser, markanı güçlü temeller üzerine inşa etmek istersin. Ofisin sade ama şık, logon profesyonel, vizyonun globaldir. Senin iş hayalin bir bakkal dükkanı değil, bir marka imparatorluğu kurmak üzerine. Bu da doğal olarak ciddi bir sermaye gerektiriyor. Ama merak etme, bu senin aleyhine değil. Çünkü senin gibi insanlar, büyük hayallerin altına sadece para değil, azim, disiplin ve kararlılık da koyarlar. Eğer bir yatırımcı seni keşfederse, belki bir gün senin başarı hikâyen TEDx sahnesinde anlatılır. Çünkü senin için para sadece bir araç asıl hedef, etki yaratmak.

Sade, dingin ama anlamlı hayalini gerçekleştirmek için yaklaşık 500 bin TL yeterli!

Senin için iş, sadece kazanç değil; hayatınla uyumlu, seni mutlu eden bir yaşam biçimi. Kafanda devasa şirketler, cam kuleler yok. Senin hayalin; toprağa dokunan, el emeğiyle anlam kazanan, doğayla dost ve insanı yormayan bir iş kurmak. Belki küçük bir kahve dükkanı, belki kendi sabun markan, belki de sürdürülebilir ürünlerle dolu bir atölye… Senin yatırımın paradan çok emek ve sabır olacak. Başlangıçta sermayen az olabilir ama iç motivasyonun ve inancın seni zirveye taşır. Çünkü sen biliyorsun ki, gerçek zenginlik; parayla değil, yarattığın huzurla ölçülür.

Tutkunu işe dönüştürmek için ortalama 1 milyon TL gerekli!

Senin dünyan renkli, enerjik ve sınır tanımaz. Bir ofisten çok bir sahne, bir ajans, bir stüdyo ya da dijital üretim merkezi hayal ediyorsun. Senin sermayen sadece para değil, hayal gücü. Ama kabul edelim, yaratıcılığı parlatmak da belli bir yatırım istiyor: ekipmanlar, prodüksiyon, tasarım araçları, sosyal medya gücü… Sen bu bütçeyi doğru yönlendirirsen, işin sadece bir proje olarak kalmaz, bir trend haline gelir. Senin iş modelin göze hitap eden kadar ruha dokunan bir yapı. Kısacası, sen para kazanmaktan çok, yarattığın etkiyle iz bırakmak istiyorsun.

İnsan odaklı bir girişim kurmak için yaklaşık 2 milyon TL gerekli!”

Senin için başarı, sadece kendi cebini doldurmak değil, başka insanların hayatında fark yaratmak. Belki bir sosyal girişim, belki bir eğitim platformu, belki de toplumsal faydayı merkeze alan bir oluşum hayal ediyorsun. Bu işlerin getirisi hemen görülmez ama etkisi uzun yıllar sürer. Senin yatırımın paradan çok, insana, dayanışmaya ve hikâyelere yapılır. Bu yüzden senin için 2 milyon TL sadece bir başlangıç asıl büyüme, insanların sana inanmasıyla olur. Sen dünyayı bir anda değiştiremeyebilirsin ama adım adım bir fark yaratabilirsin. Ve kim bilir, belki de senin küçük bir fikrin, bir topluluğun umudu olur.

