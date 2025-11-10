İş Konusunda Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Ne Kadara İhtiyacın Var?
Herkesin içinde, bir gün kendi işini kurma hayali vardır. Kimi sabahları kendi kahve dükkanının mis gibi kokusuyla başlamak ister, kimi bir teknoloji ofisinde kodların arasında kaybolmayı, kimi ise sahil kasabasında insanlara huzur veren bir mekan işletmeyi düşler. Ama bu hayallerin ortak bir gerçeği vardır: Para. Hayal güzel ama o hayali ayakta tutacak bir bütçe olmadan sadece bir Pinterest panosu olarak kalabiliyor.
Belki sen de bir gün “Ben artık kendi işimi kurmak istiyorum” dedin ama sonra bir sessizlik oldu. Çünkü o sihirli soru her girişimcinin zihninde yankılanır:
Peki, bu hayal gerçekten ne kadara patlar?
Bu test, işte tam da o soruya samimi bir şekilde cevap veriyor. Hayallerin sadece duygusal tarafını değil, maddi boyutunu da görmek için burada.
Bu testin sonunda, sadece ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu değil, hangi tür bir girişim ruhuna sahip olduğunu, işe hangi değerlerle baktığını ve hayallerini nasıl gerçekleştirebileceğini de öğreneceksin. Hazırsan Başlayalım!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle hayalindeki işi üç kelimeyle tarif et desek, hangisi olurdu?
4. Diyelim ki işin için bir ofis/mağaza açacaksın. Nasıl bir yer hayal ediyorsun?
5. İş kurmak için borç almaktan çekinmem.
6. Peki işe başlarken bütçeni nasıl planlarsın?
7. Ofisimde mutlaka olmalı dediğin şey hangisi?
8. Küçük ama bana ait bir iş, büyük bir şirketten daha değerlidir.
9. Peki çalışma arkadaşlarını nasıl seçersin?
10. Bir yatırımcı sana 1 milyon TL verse, ne yaparsın?
11. Başarısız olma ihtimali beni korkutur ama yine de denemekten vazgeçmem.
12. İşinde teknoloji senin için ne kadar önemli?
Hayallerin geniş, vizyonun büyük ve bu hikâyenin başlangıcı için en az 5 milyon TL lazım!
Sade, dingin ama anlamlı hayalini gerçekleştirmek için yaklaşık 500 bin TL yeterli!
Tutkunu işe dönüştürmek için ortalama 1 milyon TL gerekli!
İnsan odaklı bir girişim kurmak için yaklaşık 2 milyon TL gerekli!”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın