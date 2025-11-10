İş Konusunda Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Ne Kadara İhtiyacın Var?

Herkesin içinde, bir gün kendi işini kurma hayali vardır. Kimi sabahları kendi kahve dükkanının mis gibi kokusuyla başlamak ister, kimi bir teknoloji ofisinde kodların arasında kaybolmayı, kimi ise sahil kasabasında insanlara huzur veren bir mekan işletmeyi düşler. Ama bu hayallerin ortak bir gerçeği vardır: Para. Hayal güzel ama o hayali ayakta tutacak bir bütçe olmadan sadece bir Pinterest panosu olarak kalabiliyor.

Belki sen de bir gün “Ben artık kendi işimi kurmak istiyorum” dedin ama sonra bir sessizlik oldu. Çünkü o sihirli soru her girişimcinin zihninde yankılanır:

Peki, bu hayal gerçekten ne kadara patlar?

Bu test, işte tam da o soruya samimi bir şekilde cevap veriyor. Hayallerin sadece duygusal tarafını değil, maddi boyutunu da görmek için burada.

Bu testin sonunda, sadece ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu değil, hangi tür bir girişim ruhuna sahip olduğunu, işe hangi değerlerle baktığını ve hayallerini nasıl gerçekleştirebileceğini de öğreneceksin. Hazırsan Başlayalım!