onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İş Arayanların Dikkatine! Tüm Türkiye’deki Açık İş İlanları Tek Bir Platformda Toplanacak

İş Arayanların Dikkatine! Tüm Türkiye’deki Açık İş İlanları Tek Bir Platformda Toplanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 07:31

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Türkiye’nin 81 ilinde açılan tüm açık iş pozisyonları tek bir platformda toplanacak. Bu sistemde vatandaşlar kendilerine en uygun işleri hiçbir ücret ödemeden tek noktadan görebilecek ve kısa sürede iş sahibi olabilecek. Platform 1 Ocak itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın devreye alacağı ‘Türkiye’nin İş Kapısı Platformu’ iş arayanlar için süreci kolaylaştıracak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın devreye alacağı ‘Türkiye’nin İş Kapısı Platformu’ iş arayanlar için süreci kolaylaştıracak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstihdam süreçlerini dijitalleştirerek platform iş arayanların ilanlara tek noktadan erişebilmesine olanak tanıyacak.

Kurulacak platform ile hem İŞKUR’da açılan iş ilanları hem de özel istihdam bürolarına ait birçok farklı internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara iş arayanlar tek platform üzerinden ulaşabilecek.

Açık iş pozisyonlarının özel istihdam bürolarına bildirilmemesi durumunda ceza uygulanacak. Bildirim yapmayan bürolar önce ihtar edilecek, uyarıya rağmen 7 gün içinde yükümlülüğü yerine getirmeyenlere ise 136 bin 190 TL idari para cezası uygulanacak.

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 272 bin 380 TL’ye çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın