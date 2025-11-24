İş Arayanların Dikkatine! Tüm Türkiye’deki Açık İş İlanları Tek Bir Platformda Toplanacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Türkiye’nin 81 ilinde açılan tüm açık iş pozisyonları tek bir platformda toplanacak. Bu sistemde vatandaşlar kendilerine en uygun işleri hiçbir ücret ödemeden tek noktadan görebilecek ve kısa sürede iş sahibi olabilecek. Platform 1 Ocak itibarıyla kullanılmaya başlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın devreye alacağı ‘Türkiye’nin İş Kapısı Platformu’ iş arayanlar için süreci kolaylaştıracak.
