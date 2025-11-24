‘Künye Takibi’ Kararıyla ‘Güvensiz Oyuncaklar’ Piyasadan Siliniyor: Yeni Dönem 1 Ocak 2026’da Başlıyor
Çocuk sağlığını tehdit eden merdiven altı oyuncaklara karşı Bakanlık harekete geçti. 2026'dan itibaren başlayacak yeni uygulamayla, kimin ürettiği belli olmayan 'isimsiz' oyuncakların ülkeye girişi yasaklanıyor. Bu uygulama ile anne babalar da artık riskli ve güvenli oyuncağı daha kolay ayırt edebilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir safhaya geçecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilgilerin yer almadığı başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın