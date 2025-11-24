onedio
'Künye Takibi' Kararıyla 'Güvensiz Oyuncaklar' Piyasadan Siliniyor: Yeni Dönem 1 Ocak 2026'da Başlıyor

‘Künye Takibi’ Kararıyla ‘Güvensiz Oyuncaklar’ Piyasadan Siliniyor: Yeni Dönem 1 Ocak 2026’da Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 07:06

Çocuk sağlığını tehdit eden merdiven altı oyuncaklara karşı Bakanlık harekete geçti. 2026'dan itibaren başlayacak yeni uygulamayla, kimin ürettiği belli olmayan 'isimsiz' oyuncakların ülkeye girişi yasaklanıyor. Bu uygulama ile anne babalar da artık riskli ve güvenli oyuncağı daha kolay ayırt edebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir safhaya geçecek.

Ticaret Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir safhaya geçecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek. Bilgilerin eksik olması hâlinde denetim olumsuz sonuçlandıracak. Türkiye’de piyasaya sunulan ithal edilen oyuncaklarda imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine yer vermesi gerekiyor. Ancak bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bir uyarı yazısı yolladı.

Bilgilerin yer almadığı başvurular "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek

Bilgilerin yer almadığı başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek. 

Bu bilgilerin yer almadığı başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yeni uygulama sayesinde vatandaşların riskli ve güvenli oyuncak arasındaki farkı daha kolay ayırt edebileceğine işaret etti.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
