Instagram’da Görüp de Asla Uygulamaman Gereken Ev Trendleri

Erkan Tuna Budak
13.11.2025 - 10:01

Sosyal medyada gördüğümüz her yeni trendi denemek istememiz gayet normal. Temizlik, dekorasyon, DIY ve benzer trendler her zaman çekici gelir. Ama her trend denenecek diye bir kural da yok. Ev trendlerinden yapmaman gerekenleri hemen aşağıda sıraladık! 👇

1. Kar beyazı gibi görünen mobilyalar...

1. Kar beyazı gibi görünen mobilyalar...

Her şey bembeyaz olunca ev ev gibi değil, dizi seti gibi görünüyor. Bir damla kahve düşse bile olay yeri inceleme ekibini çağırmak gerekiyor. Temizliği stres kaynağına dönen beyaz ev modası… Boş ver gitsin ya!

2. Tavana kadar LED şeritler çekmek.

2. Tavana kadar LED şeritler çekmek.

Evin havasını değiştireceğim derken ev gece kulübüne dönüyor desek abartmış olmayız. Hem göz yoruyor hem de ucuz bir efekt gibi duruyor. Bir noktada komşu kapıyı çalıp 'Pencereden ışıkları gördüm, eviniz gece kulübü gibi duruyor.' diye serzenişte bulunabilir.

3. Duvarı boydan boya tabaklarla süslemek.

3. Duvarı boydan boya tabaklarla süslemek.

Aşırı “boho stili” tribinin son noktası. Evet tatlı duruyor ama her an biri düşecekmiş gibi bir gerginlik oluyor. Tozu da ayrı dert. Hem dekor hem dolaylı yoldan kardiyo… Gerek yok.

4. Evin her köşesine kocaman bitkiler koymak.

4. Evin her köşesine kocaman bitkiler koymak.

Tamam evde bitki seviyoruz ama ev de orman gibi olunca hava filtresiyle dolaşmak gerekiyor artık. Bir noktada yapraklardan priz bulamıyorsun. Küçük saksılarla daha temiz bir görüntü elde edebilirsin her zaman. Dengeli gitmek güzeldir.

5. Vintage diye kırık dökük mobilya kullanmak.

5. Vintage diye kırık dökük mobilya kullanmak.

Vintage parçalar güzel bir estetik olabilir ama yıkılmak üzere olan başka bir kategori diye düşünüyoruz. Instagram’da cool duruyor ama gerçek hayatta her oturuşta kaderine küsen sandalyeler onlar. Temizliğinden bahsetmiyoruz bile.

6. Mermer efektli her şey!

6. Mermer efektli her şey!

Mutfak tezgahı bir yere kadar tamam. Ama telefon kılıfından tuvalet fırçasına kadar mermer desenine abanmak? Ev resmen mermer showroom'u izlenimi yaratıyor. Biraz sakin ya!

7. Her odaya otomatik parfüm spreyi koymak... Ay başım döndü!

7. Her odaya otomatik parfüm spreyi koymak... Ay başım döndü!

Güzel koku iyi hoş da bir noktadan sonra evin kendi kokusu gidiyor ve kokular birbirine karışıyor. Odadan odaya koku farkı olmamalı. Misafir eve girer girmez başım döndü derse şaşırma.

8. Yemek masası üstüne dev avize asmak.

8. Yemek masası üstüne dev avize asmak.

Çok şık duruyor doğru. Ama oturduğunda saçın avizeye sürtüp elektriklenince olay değişiyor. Ayrıca toz alması tam bir kaos yaratıyor. Temizliği çok zor...

9. Halısız ev modasından da bahsetmeliydik.

9. Halısız ev modasından da bahsetmeliydik.

Fotoğrafta geniş ve modern görünüyor olsa bile gerçekte ses yankılanıyor, ayaklar üşüyor ve terliklerle yürüdüğünde tak tak ses geliyor. Bir yerden sonra evden çok okul koridoru hissi veriyor. Evi ev yapan şeylerin başında halı gelir her zaman.

10. Yatağın üstünde 14 tane dekor yastığı tutmak. Ne gerek var?

10. Yatağın üstünde 14 tane dekor yastığı tutmak. Ne gerek var?

Göze hoş ama her gece o yastıkları bir yerlere fırlatmak? Sabah tekrar dizmek? Sanki günlük spor rutini gibi. Üstüne bir de “Bunu niye yapıyorum ben?” sorgusu ekleniyor. 2 tane yastık yeterli. Bilemedin 3.

