Instagram’da Görüp de Asla Uygulamaman Gereken Ev Trendleri
Sosyal medyada gördüğümüz her yeni trendi denemek istememiz gayet normal. Temizlik, dekorasyon, DIY ve benzer trendler her zaman çekici gelir. Ama her trend denenecek diye bir kural da yok. Ev trendlerinden yapmaman gerekenleri hemen aşağıda sıraladık! 👇
1. Kar beyazı gibi görünen mobilyalar...
2. Tavana kadar LED şeritler çekmek.
3. Duvarı boydan boya tabaklarla süslemek.
4. Evin her köşesine kocaman bitkiler koymak.
5. Vintage diye kırık dökük mobilya kullanmak.
6. Mermer efektli her şey!
7. Her odaya otomatik parfüm spreyi koymak... Ay başım döndü!
8. Yemek masası üstüne dev avize asmak.
9. Halısız ev modasından da bahsetmeliydik.
10. Yatağın üstünde 14 tane dekor yastığı tutmak. Ne gerek var?
