Instagram Çöktü mü? 18 Kasım İnternet Sorunu: Instagram Neden Açılmıyor, Kapandı mı?

18 Kasım günü X ve Google servisleri ile pek çok siteye erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Instagram'ın gidip gitmediği de merak konusu oldu.

X, YouTube ve Spotify'ın çökmesinin ardından Instagram çöktü mü sorusu da gündem oldu. Instagram çöktü mü, işte detaylar...