Instagram Çöktü mü? 18 Kasım İnternet Sorunu: Instagram Neden Açılmıyor, Kapandı mı?

Instagram Çöktü mü? 18 Kasım İnternet Sorunu: Instagram Neden Açılmıyor, Kapandı mı?

18.11.2025 - 15:19

18 Kasım günü X ve Google servisleri ile pek çok siteye erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Instagram'ın gidip gitmediği de merak konusu oldu.

X, YouTube ve Spotify'ın çökmesinin ardından Instagram çöktü mü sorusu da gündem oldu. Instagram çöktü mü, işte detaylar...

18 Kasım Salı İnternet Erişim Sorunu: Instagram Çöktü mü, Kapandı mı?

18 Kasım Salı İnternet Erişim Sorunu: Instagram Çöktü mü, Kapandı mı?

18 Kasım Sallı günü Dünya genelinde Cloudflare altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı belirtildi. X, Spotify, YouTube ve pek çok siteye erişim sorunu yaşanırken Instagram'a herhangi bir erişim sorunu yaşanmadı.

