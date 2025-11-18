onedio
İnsanları Psikolojik Olarak Etkiliyor musun?

İnsanları Psikolojik Olarak Etkiliyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
18.11.2025 - 14:01

Etrafınızdaki insanları psikolojik olarak etkileyip etkilemediğinizi hiç düşündünüz mü? Belki de bilinçaltınızda, farkında olmadan, insanların düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını etkileyen bir güce sahipsiniz. Psikolojik etki, bir kişinin başkalarının düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde değiştirebilme yeteneğidir. Bu yetenek, kişinin sosyal ve profesyonel yaşamında büyük bir rol oynar. İyi bir lider, etkileyici bir konuşmacı veya başarılı bir satış temsilcisi olmanın anahtarı, genellikle insanları psikolojik olarak etkileyebilme yeteneğine sahip olmaktır.

1. İnsanlar senin fikirlerini sık sık merak ediyor mu?

2. Konuşurken karşı tarafın ruh halini kolayca anlayabiliyor musun?

3. Topluluk içinde fark edilmeden duramıyor musun?

4. İnsanlar, sen yanlarında yokken bile davranışlarını seninle ilişkilendiriyor mu?

5. İnsanlar sana güvenmekte zorlanıyor mu?

6. Söylediklerin çoğu zaman karşı tarafın kararını etkiliyor mu?

7. İnsanlar sana karşı kendilerini savunmasız hissediyor mu?

8. Sosyal ortamlarda dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyor musun?

9. İnsanlar seninle tartışmak yerine seni ikna etmeye çalışıyor mu?

10. Son olarak insanlar senin yanında her duygularını yaşayabiliyor mu?

Senin etkileyici bir psikolojik gücün var!

Seninle ilgili en çarpıcı özellik, sahip olduğun büyüleyici psikolojik güç. Bu, seninle aynı ortamda bulunan insanların farkında olmadan davranışlarını ve düşüncelerini etkileyebilme yeteneğin. Sanki bir nevi zihin okuyucusu gibisin; insanların iç dünyalarına nüfuz edebiliyor, onları anlayabiliyor ve hatta bazen onları kendine hayran bırakabiliyorsun. Sosyal ortamlarda ise seninle ilgili en dikkat çekici nokta, doğuştan bir lider gibi parıldaman. İster bir partiye, ister bir iş toplantısına katıl, senin enerjin ve karizman etrafındaki herkesi etkisi altına alıyor. İnsanlar seninle birlikteyken, doğal olarak senin etrafında toplanıyor ve senin önderliğinde hareket etmeye başlıyorlar. Bu da senin, doğuştan bir lider olduğunu gösteriyor.

Sen doğrudan dikkat çekmesen de, insanlar senin varlığını hissediyor.

Bir gölge gibi sessizce var oluyorsun, belki de doğrudan dikkat çekmiyorsun ama insanlar senin varlığını kesinlikle hissediyor. İşin ilginç yanı, belki de sen bile farkında olmadan, küçük sözlerin ve davranışların bile başkalarının kararlarını etkileyebiliyor. Bir nevi sessiz kahraman gibisin. İnsanlar senin etrafında bir enerji hissediyor, belki de tam olarak parmaklarını koyamıyorlar ama seninle geçirdikleri zamanın onları nasıl etkilediğini anlıyorlar. Seninle konuşurken, seninle vakit geçirirken, hatta seninle aynı odada bile bulunurken, senin varlığın onlara bir şeyler hissettiriyor. Seninle ilgili en etkileyici olan şey belki de bu sessiz ama derinden etkileyen gücün. İnsanları etkileme yeteneğin, onları yönlendirme kabiliyetin, belki de sözlerinden çok duruşun, davranışlarınla onları etkileme gücün... İnsanlar seninle olduğunda, seninle vakit geçirdiğinde, seninle konuştuğunda, seninle aynı odada olduğunda, senin varlığın onları derinden etkiliyor.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
