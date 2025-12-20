İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
20 - 26 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 139,50 TL
Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 329 TL
Tazenin Yıldızları
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Piliç Izgara Kanat 149,50 TL
Atıştırmanın Yıldızları
Tazenin Yıldızları
Kahvaltının Yıldızları
A101 25 Aralık 2025 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Nordmende 65" UHD Android Tv 20.999 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL
English Home Stand Mikser 3.499 TL
ReVolt RS4 50 CC Moped 39.990 TL
Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 399 TL
Dolphin Dizel Prestige Pro 3 Ton 4.7M Forklift 999.000 TL
Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.499 TL
Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Oyuncak Çekçekli Temizlik Seti 289 TL
SuperFresh Orman Meyveleri 199 TL
26 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
LG 65'' 4K HDR10 NANOCELL TV 34.990 TL
Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL
Rubenis Şemsiye 199 TL
Overlok Makinesi 4.990 TL
Prime 3D Puzzle 379 TL
Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon 799 TL
ŞOK 20 - 23 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Lisanslı Pijama Takımı 349 TL
Hot Wheels Tekli Araba 100 TL
