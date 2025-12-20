onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.12.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

20 - 26 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 139,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 139,50 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 434,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 gr 135 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Bor Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 75 TL

  • Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 2 Litre 629,50 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 159 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 135 TL

  • Aptamil Çocuk Devam Sütü 250 gr 232 TL

  • Hindistan Cevizi Yağı 150 gr 119 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 50 TL

Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 329 TL

Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 329 TL
  • Perwoll Sıvı Deterjan 2970 ml 219 TL

  • Bingo Soft Sensitive Yumuşatıcı 5 Litre 150 TL

  • Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 49 TL

  • Miss Bulaşık Deterjanı 1 Litre 52,50 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 150 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 60 TL

  • HighGenic Fırın & Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 400 ml 134 TL

  • Pantene Nem Takviyesi Şampuan 400 ml 134 TL

  • Pantene Nem Takviyesi Saç Kremi 275 ml 119 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 119 TL

  • Pantene Isıyla Aktifleşen Saç Kremi 135 ml 169 TL

  • Nivea Deodorant 150 ml 129,50 TL

  • Nivea Sprey Deodorant 75 ml 111,50 TL

  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 229 TL

  • Brita Maxtre Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

Market ürünlerinde indirim fırsatlarına yakından bakmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
  • Dardanel Ton Balığı 2'li 175 TL

  • Annemin Mutfağı Kuru Patlıcan ve Biber Dolma 200 g 89 TL

  • Nestle Artizan İşi Antep Fıstıklı ve Fındıklı Çikolata 60 g 55 TL

Piliç Izgara Kanat 149,50 TL

Piliç Izgara Kanat 149,50 TL
Atıştırmanın Yıldızları

Atıştırmanın Yıldızları
Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
👇

👇
Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
A101 25 Aralık 2025 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Nordmende 65" UHD Android Tv 20.999 TL

Nordmende 65" UHD Android Tv 20.999 TL
  • Nordmende 55' UHD Android Tv 14.999 TL

  • TRAX BT Hoparlör 999 TL

  • Osram Led Ampul 8,5W 49,50 TL

  • Orbus Silikon Aydınlatma 249 TL

  • HILFE Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 399 TL

Yılın son fırsatlarında yer alan televizyonlara buradan göz atabilirsiniz.

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL
İndirimde yer alan beyaz eşyalara buradan göz atabilirsiniz.

English Home Stand Mikser 3.499 TL

English Home Stand Mikser 3.499 TL
  • English Home Çay Makinesi 1.999 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

  • Kiwi Yün-Kazak Temizleme Cihazı 199 TL

  • Kiwi Su Isıtıcı 999 TL

  • Kiwi Mısır Patlatma Makinesi 899 TL

  • Kiwi Elektrikli Fanlı Isıtıcı 579 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 1.699 TL

  • Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL

  • Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 999 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 699 TL

  • Pierre Cardin IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL

  • Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 999 TL

ReVolt RS4 50 CC Moped 39.990 TL

ReVolt RS4 50 CC Moped 39.990 TL
  • ReVolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

  • Volta YIDE SE03 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 399 TL

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 399 TL
  • Kadın Kadife Alt 299 TL

  • Kadın Pelüş Mont 699 TL

  • Kadın / Erkek Scuba Sweatshirt 429 TL

  • Penti Kadın Termal Tayt 219 TL

  • Kadın Dantelli Boxer 65 TL

  • Kadın Şönil Soket Çorap 45 TL

  • Erkek Ekose İçi Yün Görünümlü Gömlek 499 TL

  • Erkek Kalın Taban Ev Terliği 139 TL

  • Kadın Desenli Ev Botu 189 TL

  • Toka Kutu Seti 79,50 TL

Dolphin Dizel Prestige Pro 3 Ton 4.7M Forklift 999.000 TL

Dolphin Dizel Prestige Pro 3 Ton 4.7M Forklift 999.000 TL
  • Dolphin Elektrikli Titan Pro Forklift 3 Ton 4.7M 1.199.000 TL

Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.499 TL

Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.499 TL
  • Nest Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Kabin Boy PP Valiz 685 TL

  • Orta Boy PP Valiz 755 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 875 TL

  • PP Makyaj Çantası 299 TL

  • Kapaklı Kutu 115 TL

  • Temizlenebilir Cam Menfezi 49,50 TL

  • Katlı Raf 3'lü 399 TL

  • Plastik Askı 5'li 69,50 TL

  • Çok Amaçlı Askı 39,50 TL

  • Cam Sıvı Sabunluk 94,50 TL

Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
  • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Borcam Çok Amaçlı Kase 99,50 TL

  • Lav Ella Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL

  • Lav Ella Su Bardağı 3'lü 89,50 TL

  • Lav Ölçü Bardağı 44,50 TL

  • Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 199 TL

  • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Bölmeli Servis Tabağı 119 TL

  • Baton Kek Kalıbı 149 TL

  • Silikon Kek Kalıbı 89,50 TL

  • Silikon Muffin Kabı 45 TL

  • Plastik Pastacılık Ürünleri 39,50 TL

  • Yılbaşı Dekorlu Metal Kutu 29,50 TL

  • Güral Porselen Fondü Seti 199 TL

  • Yılbaşı Dekorlu Kokulu Mum 79,50 TL

  • Bambu Sunum Tabakları 125 TL

  • Pipetli Lüsterli Cam Bardak 99,50 TL

  • Üzüm Bardak 3'lü 149 TL

  • Figürlü Kaşık 4'lü 169 TL

  • Seramik Yuvarlak Kase 49,50 TL

  • Seramik Kayık Tabak 49,50 TL

  • Seramik Pasta Tabağı 64,50 TL

  • Seramik Fincan Seti 2'li 155 TL

  • Kütahya Porselen Servis Tabağı 69,50 TL

  • Kütahya Porselen Kase 69,50 TL

  • Kütahya Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL

  • Kütahya Porselen Pasta Tabağı 69,50 TL

  • Contalı Kilitli Saklama Kabı 34,50 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 79,50 TL

  • Saklama Kabı 6'lı 149 TL

  • Saklama Kabı 24,50 TL

  • Kaydırmaz Oval Tepsi 69,50 TL

  • Uzun Derin Saklama Kabı 2,6 Litre 44,50 TL

  • Uzun Derin Saklama Kabı 1,4 Litre 29,50 TL 

  • 5'i 1 Yerde Termos Mug 399 TL

  • Kulplu Damacaba Matara 149 TL

  • Hazneli Rende 59,50 TL

  • Lavabo Süzgeci 2'li 10 TL

  • Süzgeç 3'lü 175 TL

Oyuncak Çekçekli Temizlik Seti 289 TL

Oyuncak Çekçekli Temizlik Seti 289 TL
  • Oyuncak Süpürge 129 TL

Yılbaşına özel oyuncaklarda %50'ye varan indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

SuperFresh Orman Meyveleri 199 TL

SuperFresh Orman Meyveleri 199 TL
👇

👇
Market ürünlerinde indirim fırsatlarına yakından bakmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

👇

👇
👇

👇
Market ürünlerinde indirim fırsatlarına yakından bakmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

👇

👇
26 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

LG 65'' 4K HDR10 NANOCELL TV 34.990 TL

LG 65'' 4K HDR10 NANOCELL TV 34.990 TL
  • LG 55'' 4K HDR10 NANOCELL TV 31.900 TL

  • Tefal Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

  • Kumtel Pop Corn Makinesi 899 TL

  • Range Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 750 TL

  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.500 TL

  • 3'lü Grup Priz 299 TL

İndirimli soba ve ısıtıcılara buradan göz atmayı unutmayın.

Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL

Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL
  • Paşabahçe Cam Kupa Çeşitleri 39 TL

  • Paşabahçe Melis Çay Seti 299 TL

  • Desenli Kupa ve Mum Seti 229 TL

  • Cam Kahve Fincan Seti 219 TL

  • Kokinalı Çift Cidarlı Kupa 199 TL

  • Gold Rimli Meşrubat Bardağı 179 TL

  • Gold Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 259 TL

  • Gold Rimli Su Bardağı 169 TL

  • Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Bardak 89 TL

  • Bombeli Cam Bardak 99 TL

  • Siyah Kapaklı Cam Demlik 179 TL

  • Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı 309 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

Rubenis Şemsiye 199 TL

Rubenis Şemsiye 199 TL
  • Banyo Paspas Seti 349 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 225 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

  • Yastık Alezi 69 TL

  • Sıvı Geçirmez Bebek Alezi 99 TL

  • Yastık Kılıfı 59 TL

  • İkili Havlu Set 99 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

  • Ev İçi Örme Patik 69 TL

  • Türlü Ev Botu 169 TL

  • Kurutma Topu 129 TL 

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL

  • Penye Şal 89 TL

Overlok Makinesi 4.990 TL

Overlok Makinesi 4.990 TL
  • Dikiş Makinesi 3.990 TL

  • İğne Kutusu 35 TL

  • İğne Seti Çeşitleri 19 TL

  • Örgü İlmek Ayracı 35 TL

  • Çıtçıt Seti 25 TL

  • Mezura 19 TL

Prime 3D Puzzle 379 TL

Prime 3D Puzzle 379 TL
  • Dengeli Tahtalar Kutu Oyunu 399 TL

  • Galaksi Gece Lambası 149 TL

  • Kablosuz Karaoke Çift Mikrofon 499 TL

  • Ahşap Domino 199 TL

  • Hafıza Oyunu Bul Çevir 149 TL

  • Bizim Mahalle Kutu Oyunu 299 TL

Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon 799 TL

Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon 799 TL
  • 4X4 Metal Arabalar 299 TL

  • Oyuncak Org 599 TL

  • Tombul Kamyon 299 TL

  • Oyuncak Futbol Sahası 279 TL

  • Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL

ŞOK 20 - 23 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Lisanslı Pijama Takımı 349 TL

Lisanslı Pijama Takımı 349 TL
  • Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Pijama Takımı 349 TL 

  • Lisanslı Çocuk Kol Saati 119 TL 

  • Lisanslı Çocuk Para Çantası 249 TL 

  • Çocuk Havlu Külotlu Çorap 100 TL 

  • Çocuk Bambu Külotlu Çorap 100 TL 

  • 2'li Çocuk Çizgili Soket Çorap 50 TL 

  • Lisanslı Çocuk Çorap 29,95 TL 

  • Çocuk Ev Botu 189 TL 

  • Kız / Erkek Çocuk Panduf 139 TL 

  • Hareketli Pelüş Kulaklık 249 TL 

  • Taç Model Pelüş Kulaklık 169 TL 

  • Lisanslı Kırlent 119 TL

Hot Wheels Tekli Araba 100 TL

Hot Wheels Tekli Araba 100 TL
  • Hot Wheels Enerji Pisti Yarış Seti 999 TL 

  • Moda İkonu Bebekler 449 TL 

  • Monster High Ana Karakter Bebekler 599 TL 

  • Star Wars Darth Vader Figür 399 TL

  • Nerf Elite 2.0 Slyshot 179 TL 

  • Lisanslı Yazı Tahtası 69,95 TL 

  • Marvel Spidy Amazing Friends Figür 499 TL 

  • Eğlenceli Figür Oyuncak 75 TL 

  • Lisanslı Top 75 TL

  • Pelüş Sıcak Su Torbası 199 TL 

  • Dev Poster Boyama Çeşitleri 69,95 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Omni Tekerlekli Yarış Arabası 799 TL 

  • Dans Eden Robot 399 TL 

  • 10'lu Stick Oyun Hamuru 100 TL 

  • Kuaför Oyun Hamuru Seti 199 TL

