20 - 26 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.12.2025 - 18:23

20 - 26 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Aralık 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 139,50 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 434,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 gr 135 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Bor Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 75 TL

  • Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 2 Litre 629,50 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 159 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 135 TL

  • Aptamil Çocuk Devam Sütü 250 gr 232 TL

  • Hindistan Cevizi Yağı 150 gr 119 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 50 TL

Omo Toz Deterjan 5,5 Kg 329 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan 2970 ml 219 TL

  • Bingo Soft Sensitive Yumuşatıcı 5 Litre 150 TL

  • Turco Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 49 TL

  • Miss Bulaşık Deterjanı 1 Litre 52,50 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 150 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 60 TL

  • HighGenic Fırın & Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 400 ml 134 TL

  • Pantene Nem Takviyesi Şampuan 400 ml 134 TL

  • Pantene Nem Takviyesi Saç Kremi 275 ml 119 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 119 TL

  • Pantene Isıyla Aktifleşen Saç Kremi 135 ml 169 TL

  • Nivea Deodorant 150 ml 129,50 TL

  • Nivea Sprey Deodorant 75 ml 111,50 TL

  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 229 TL

  • Brita Maxtre Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

Market ürünlerinde indirim fırsatlarına yakından bakmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Tazenin Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Dardanel Ton Balığı 2'li 175 TL

  • Annemin Mutfağı Kuru Patlıcan ve Biber Dolma 200 g 89 TL

  • Nestle Artizan İşi Antep Fıstıklı ve Fındıklı Çikolata 60 g 55 TL

Piliç Izgara Kanat 149,50 TL

Atıştırmanın Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

