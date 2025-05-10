İlk Buluşmada Seçtiklerine Göre Nasıl Bir Aşıksın?
İlk buluşmada ne giydin, nerede buluştunuz, ne yediniz, hangi konuları konuştunuz? Tüm bu detaylar, aşk hayatınız hakkında belirleyici ipuçları veriyor olabilir! Evet, yanlış duymadınız! İlk buluşmanın her detayı, aşk tarzınızı anlamak için birer ipucu olabilir. İşte bu yazımızda, ilk buluşmada yaptığınız seçimlerin, sizin aşkta nasıl biri olduğunuzu nasıl ortaya çıkardığını anlatıyoruz.
İlk Buluşmada Seçtiklerine Göre Nasıl Bir Aşıksın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlk buluşma için nerede buluşmak istersin?
4. Buluşmaya giderken ne giyersin?
5. İlk buluşmada en çok neye dikkat edersin?
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6. Hesap ödeme konusu açıldığında ne yaparsın?
7. İlk buluşma sonrası mesajlaşma nasıl ilerler?
8. İlk buluşmada hemen gelecek hakkında konuşur musun?
9. Karşı taraf geç kaldı. Ne yaparsın?
10. Son olarak fiziksel temasa kesinlikle karşı mısın?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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