İlişkilerde En Sık Kavga Edilen 12 Konuyu Nasıl Çözebilirsin?

Birlikte atlatılan zor dönemler, söylenen sert bir söz ya da bir konuda hissedilen yalnızlık, başka tartışmaların tetikleyicisi olabiliyor. O atışmayla birlikte bir anda iki yıl önceki olay masaya geliyor. Hala tam olarak sindirelemeyen duyguların bir yansıması olan bu durum konuşulmadığı sürece de hiçbir şekilde çözülmüyor. Bu yüzden her iki tarafın da duygularını bastırmak yerine açıkça ifade etmesi bu tartışmayı noktalamanın en kolay yolu olacaktır.