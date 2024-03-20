Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
İhtiyacı Olana Maliyet Yüksek: 10 Bin Liranın Geri Ödemesi Şaşırtırken, Kredi İhtiyacı Hız Kesmiyor

İhtiyacı Olana Maliyet Yüksek: 10 Bin Liranın Geri Ödemesi Şaşırtırken, Kredi İhtiyacı Hız Kesmiyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 15:53

Bireysel kredilerde faiz artışları sonrası düzenlemelerle gelen sıkılaştırmada giderek vites büyürken, ihtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 6,7’ye ulaşırken, yıllık maliyetler el yakıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haziran 2023 itibarıyla başlayan faiz artışları, ucuz krediye alışan vatandaşı zorlamaya başladı.

Haziran 2023 itibarıyla başlayan faiz artışları, ucuz krediye alışan vatandaşı zorlamaya başladı.

Haziran 2023'te başlayan faiz artışlarında yüzde 8,5'ten yüzde 45'e gelinen seviyede, bankalar yapılan son düzenlemelerle mart ayında da ihtiyaç kredi faizlerini yükseltmeyi sürdürdü. Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, ihtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 7’ye yaklaşırken, 10 bin liralık ihtiyaç kredisinin 1 yıl vadede geri ödemesi 16 bin lirayı aştı.

Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerinde yaptığı düzenlemeyle bankaların aylık büyümesinde sınırı yüzde 3'ten yüzde 2’ye indirmişti.

Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerinde yaptığı düzenlemeyle bankaların aylık büyümesinde sınırı yüzde 3'ten yüzde 2’ye indirmişti.

Faiz artırımlarıyla başlayan sıkı para politikasında etkiler en çok bireysel ihtiyaç kredilerinde görülürken, TCMB'nin faiz artırım süreciyle başlayan ivmede aylık ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 6,7 oldu.

Bankalar, 50-70 baz puan artışlarla yeni haftada ihtiyaç kredi faizlerinde yükselişe giderken, 10 bin lira ihtiyaç kredisi çeken biri 12 ay sonunda 16 bin 832 lira geri öderken, yıllık bileşik maliyeti yüzde 187,6'ye çıkmış oluyor.

Bankalar, 50-70 baz puan artışlarla yeni haftada ihtiyaç kredi faizlerinde yükselişe giderken, 10 bin lira ihtiyaç kredisi çeken biri 12 ay sonunda 16 bin 832 lira geri öderken, yıllık bileşik maliyeti yüzde 187,6'ye çıkmış oluyor.

Döviz talebini sınırlamak, piyasadaki likidite fazlasını çekmek amacıyla makroihtiyati önlemler yeniden kendini gösterirken, Merkez Bankası, son olarak şubat PPK toplantısında faiz artışına gitmemiş ancak sonrasında ihtiyaç kredilerinin aylık büyüme sınırını yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürmüştü.

Döviz talebini sınırlamak, piyasadaki likidite fazlasını çekmek amacıyla makroihtiyati önlemler yeniden kendini gösterirken, Merkez Bankası, son olarak şubat PPK toplantısında faiz artışına gitmemiş ancak sonrasında ihtiyaç kredilerinin aylık büyüme sınırını yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürmüştü.

Kasım 2023'ten bu yana değişmeyen kredi kartı faizlerinde de nakit çekim oranlarına bir hafta sonu Resmi Gazete'yle yükseltme kararı gelmişti.

70 bin liraya kadar ihtiyaç kredileri, bankalar için menkul kıymet tesisinden muaf olmaya devam ederken, mart ayında da ihtiyaç kredi faizlerinde artış yaklaşık 200 baz puan oldu.

70 bin liraya kadar ihtiyaç kredileri, bankalar için menkul kıymet tesisinden muaf olmaya devam ederken, mart ayında da ihtiyaç kredi faizlerinde artış yaklaşık 200 baz puan oldu.

Şubat ayı sonunda bazı bankalarda yüzde 4,49 olan aylık ihtiyaç kredisi faizi, mart ayı ilk haftasında değişmezken, Merkez Bankası kararıyla yükselişe geçerek yüzde 5,39’a çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mart ayının son haftalarına girerken, ihtiyaç kredi faizinin yüzde 6,1’e çıktığı görülürken, oranlar bankadan bankaya değişiklik gösterse de trend ve ivme değişmiyor.

Mart ayının son haftalarına girerken, ihtiyaç kredi faizinin yüzde 6,1’e çıktığı görülürken, oranlar bankadan bankaya değişiklik gösterse de trend ve ivme değişmiyor.

İnternet üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 4,10 gibi seviyeler bulunurken, bazı bankaların 10 bin lira için yüzde 0 faizli kredi kampanyaları da gözükürken, 3 ay vade ile sınırlı kalıyor.

İnternet üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 4,10 gibi seviyeler bulunurken, bazı bankaların 10 bin lira için yüzde 0 faizli kredi kampanyaları da gözükürken, 3 ay vade ile sınırlı kalıyor.

10 bin liranın 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi geri ödemesi en düşük 11 bin 216 lira, en yüksek ise 16 bin 832 lire geri oluyor. 

70 bin lira için olan oranları da görselde görebilirsiniz.

Tüketici kredi büyümesi hız kesmiyor.

Tüketici kredi büyümesi hız kesmiyor.

Merkez Bankası verilerine göre, 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmamış olarak tüketici kredileri büyümeye devam ederken, faizlerdeki yükselişle dahi tüketici kredi büyümesi 8 Mart haftasında itibaren yüzde 34,1 oranına çıktı.

Özel bankalarda tüketici kredi büyümesi yüzde 53,34 olurken, kamu bankalarında negatif olan kredi büyümesi 8 Mart itibarıyla yüzde 4,32 ile pozitif yöne hızlı döndü.

Özel bankalarda tüketici kredi büyümesi yüzde 53,34 olurken, kamu bankalarında negatif olan kredi büyümesi 8 Mart itibarıyla yüzde 4,32 ile pozitif yöne hızlı döndü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?