İhtiyacı Olana Maliyet Yüksek: 10 Bin Liranın Geri Ödemesi Şaşırtırken, Kredi İhtiyacı Hız Kesmiyor
İhtiyacı Olana Maliyet Yüksek: 10 Bin Liranın Geri Ödemesi Şaşırtırken, Kredi İhtiyacı Hız Kesmiyor
Bireysel kredilerde faiz artışları sonrası düzenlemelerle gelen sıkılaştırmada giderek vites büyürken, ihtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 6,7’ye ulaşırken, yıllık maliyetler el yakıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haziran 2023 itibarıyla başlayan faiz artışları, ucuz krediye alışan vatandaşı zorlamaya başladı.
Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerinde yaptığı düzenlemeyle bankaların aylık büyümesinde sınırı yüzde 3'ten yüzde 2’ye indirmişti.
Bankalar, 50-70 baz puan artışlarla yeni haftada ihtiyaç kredi faizlerinde yükselişe giderken, 10 bin lira ihtiyaç kredisi çeken biri 12 ay sonunda 16 bin 832 lira geri öderken, yıllık bileşik maliyeti yüzde 187,6'ye çıkmış oluyor.
Döviz talebini sınırlamak, piyasadaki likidite fazlasını çekmek amacıyla makroihtiyati önlemler yeniden kendini gösterirken, Merkez Bankası, son olarak şubat PPK toplantısında faiz artışına gitmemiş ancak sonrasında ihtiyaç kredilerinin aylık büyüme sınırını yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürmüştü.
70 bin liraya kadar ihtiyaç kredileri, bankalar için menkul kıymet tesisinden muaf olmaya devam ederken, mart ayında da ihtiyaç kredi faizlerinde artış yaklaşık 200 baz puan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mart ayının son haftalarına girerken, ihtiyaç kredi faizinin yüzde 6,1’e çıktığı görülürken, oranlar bankadan bankaya değişiklik gösterse de trend ve ivme değişmiyor.
İnternet üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 4,10 gibi seviyeler bulunurken, bazı bankaların 10 bin lira için yüzde 0 faizli kredi kampanyaları da gözükürken, 3 ay vade ile sınırlı kalıyor.
Tüketici kredi büyümesi hız kesmiyor.
Özel bankalarda tüketici kredi büyümesi yüzde 53,34 olurken, kamu bankalarında negatif olan kredi büyümesi 8 Mart itibarıyla yüzde 4,32 ile pozitif yöne hızlı döndü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda