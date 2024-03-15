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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kredi Kartı ve Nakit Avans Faiz Oranları Değişti

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kredi Kartı ve Nakit Avans Faiz Oranları Değişti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.03.2024 - 00:34

Resmi Gazete'de bir süredir beklenen kredi kartlarına yönelik düzenlemenin ilk adımları görüldü.

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Kredi kartlarında nakit çekim faizleri yükseldi.

Kredi kartlarında nakit çekim faizleri yükseldi.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'nda sinyallerini verdiği kredi kartı düzenlemesinde ilk hamle görüldü.

Geçen haftalarda bazı bankaların yapılan sıkılaştırma hamleleriyle nakit avans çekim limitlerini ve taksit sayılarını sınırladıkları görülmüştü.

Kasım 2023'ten bu yana politika faizindeki yükselişin yansıtılmadığı kredi kartlarında nakit çekim faizlerinde yükseliş Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kasım 2023'ten bu yana politika faizindeki yükselişin yansıtılmadığı kredi kartlarında nakit çekim faizlerinde yükseliş Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi kartı işlemlerinde referans faiz oranı yüzde 3,11'de kalırken, orana tebliğe göre artık 131 yerine 189 baz puan eklenecek.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami akdi faiz oranı yüzde 3,66, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,96 olarak kaldı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami akdi faiz oranı yüzde 3,66, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,96 olarak kaldı.

Yüzde 4,42 olan oranda vergi dahil toplam maliyet, yıllık bileşik yüzde 95,5'ten aylık yüzde 5,00 ile yıllık bileşik yüzde 112,9 olacak.

Kredi kartından nakit çekim işlemlerinde uygulanacak olan azami akdi faiz oranları yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltilirken, azami gecikme faiz oranı da yüzde 4,72'den yüzde 5,30'a çıktı.

Kredi kartından nakit çekim işlemlerinde uygulanacak olan azami akdi faiz oranları yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltilirken, azami gecikme faiz oranı da yüzde 4,72'den yüzde 5,30'a çıktı.

Kredili Mevduat Hesapları'nın (KMH/ek hesap) faiz oranları ise yüzde 5 seviyesine çıkarıldı.

Kredili Mevduat Hesapları'nın (KMH/ek hesap) faiz oranları ise yüzde 5 seviyesine çıkarıldı.
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