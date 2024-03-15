Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kredi Kartı ve Nakit Avans Faiz Oranları Değişti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kredi Kartı ve Nakit Avans Faiz Oranları Değişti
Resmi Gazete'de bir süredir beklenen kredi kartlarına yönelik düzenlemenin ilk adımları görüldü.
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Kredi kartlarında nakit çekim faizleri yükseldi.
Kasım 2023'ten bu yana politika faizindeki yükselişin yansıtılmadığı kredi kartlarında nakit çekim faizlerinde yükseliş Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami akdi faiz oranı yüzde 3,66, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,96 olarak kaldı.
Kredi kartından nakit çekim işlemlerinde uygulanacak olan azami akdi faiz oranları yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltilirken, azami gecikme faiz oranı da yüzde 4,72'den yüzde 5,30'a çıktı.
Kredili Mevduat Hesapları'nın (KMH/ek hesap) faiz oranları ise yüzde 5 seviyesine çıkarıldı.
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