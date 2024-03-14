İcralarda Borç Artarken, İcralık Kişi Sayısı Yükseldi: Ünlü Ekonomist "Çözümü Kolay Olmayacak" Dedi

Birgün'ün aktardığına göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 'Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 1,1 milyar lira daha artarak 53,5 milyar lira oldu' derken, 'Ödenemeyen kredi ve kredi kartın borçlarından dolayı 3 milyon 843 bin kişi hem bankalara hem de varlık yönetim şirketlerine borçlu. Batık tüketici kredilerinde yıl başından bu yana 8,1 milyar liralık artış gözlendi. Artış oranı yüzde 18. Halen 2 milyon 323 kişi bankaların icra takibinde bulunuyor' diye konuştu.