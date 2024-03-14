İcralarda Borç Artarken, İcralık Kişi Sayısı Yükseldi: Ünlü Ekonomist "Çözümü Kolay Olmayacak" Dedi
İcralarda Borç Artarken, İcralık Kişi Sayısı Yükseldi: Ünlü Ekonomist "Çözümü Kolay Olmayacak" Dedi
Düşen alım gücüyle geçim derdindeki vatandaşlar kredi kartlarına yöneldi. Düzenlemeler konuşulurken, faiz artışlarıyla vatandaşlar borçlarını da döndürememeye başladı. Kredi ve kredi kartı borçları yükselirken, Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara kolay olmayacak dedi.
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Vatandaşın düşen alım gücüyle kredi ve kredi kartları borçlarında yükseliş dikkat çekiyor. Faizlerdeki artış da borçların döndürülmesini zorlaştırırken, icralarda da artış gündeme geliyor.
Sadece ocak ayında hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu nedeniyle toplam 194 bin 142 kişinin bankalar tarafından icra takibine alındığını belirten CHP’li Bakırlıoğlu, takibe alınanların sayısının geçen yıl aynı aya göre 50 bin 279 kişi arttığını açıkladı.
Merkez Bankası’nın hazırladığı raporda, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunduğunu belirten milletvekili, artış oranlarındaki yüksekliğe de dikkat çekti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da kredi kartı düzenlemenin kolay olmayacağını öngördü.
"Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede" diyen Kara,
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Prof. Dr. Ali Hakan Kara, paylaştığı grafikte ABD'deki kredi kartı faizini gösterdi.
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