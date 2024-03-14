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İcralarda Borç Artarken, İcralık Kişi Sayısı Yükseldi: Ünlü Ekonomist "Çözümü Kolay Olmayacak" Dedi

İcralarda Borç Artarken, İcralık Kişi Sayısı Yükseldi: Ünlü Ekonomist "Çözümü Kolay Olmayacak" Dedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 15:32 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 16:01

Düşen alım gücüyle geçim derdindeki vatandaşlar kredi kartlarına yöneldi. Düzenlemeler konuşulurken, faiz artışlarıyla vatandaşlar borçlarını da döndürememeye başladı. Kredi ve kredi kartı borçları yükselirken, Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara kolay olmayacak dedi.

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Vatandaşın düşen alım gücüyle kredi ve kredi kartları borçlarında yükseliş dikkat çekiyor. Faizlerdeki artış da borçların döndürülmesini zorlaştırırken, icralarda da artış gündeme geliyor.

Vatandaşın düşen alım gücüyle kredi ve kredi kartları borçlarında yükseliş dikkat çekiyor. Faizlerdeki artış da borçların döndürülmesini zorlaştırırken, icralarda da artış gündeme geliyor.

Birgün'ün aktardığına göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 'Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 1,1 milyar lira daha artarak 53,5 milyar lira oldu' derken, 'Ödenemeyen kredi ve kredi kartın borçlarından dolayı 3 milyon 843 bin kişi hem bankalara hem de varlık yönetim şirketlerine borçlu. Batık tüketici kredilerinde yıl başından bu yana 8,1 milyar liralık artış gözlendi. Artış oranı yüzde 18. Halen 2 milyon 323 kişi bankaların icra takibinde bulunuyor' diye konuştu.

Sadece ocak ayında hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu nedeniyle toplam 194 bin 142 kişinin bankalar tarafından icra takibine alındığını belirten CHP’li Bakırlıoğlu, takibe alınanların sayısının geçen yıl aynı aya göre 50 bin 279 kişi arttığını açıkladı.

Sadece ocak ayında hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu nedeniyle toplam 194 bin 142 kişinin bankalar tarafından icra takibine alındığını belirten CHP’li Bakırlıoğlu, takibe alınanların sayısının geçen yıl aynı aya göre 50 bin 279 kişi arttığını açıkladı.

Bakırlıoğlu, TOKİ’nin vatandaşlardan taksitli konut alacağının 59 milyar liraya ulaştığını da açıklarken, emekli, asgari ücretli dar gelirlilerin enflasyonla geçim ve borç arasında kaldığını söyledi.

Merkez Bankası’nın hazırladığı raporda, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunduğunu belirten milletvekili, artış oranlarındaki yüksekliğe de dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın hazırladığı raporda, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunduğunu belirten milletvekili, artış oranlarındaki yüksekliğe de dikkat çekti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da kredi kartı düzenlemenin kolay olmayacağını öngördü.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da kredi kartı düzenlemenin kolay olmayacağını öngördü.

Prof. Dr. Kara, kredi kartı faizlerinin, piyasa faizlerine göre düşük kalmasının Türkiye ekonomisi için ciddi bir sorun oluşturduğunu söylerken, çözümün kolay olmadığını vurguladı.

"Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede" diyen Kara,

"Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede" diyen Kara,
twitter.com

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla vatandaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulması ciddi bir sorun biriktirdi. Çözümü kolay olmayacak' ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Ali Hakan Kara, paylaştığı grafikte ABD'deki kredi kartı faizini gösterdi.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, paylaştığı grafikte ABD'deki kredi kartı faizini gösterdi.
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