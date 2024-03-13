Merkez Bankası'nın Faiz Artırmadan Sıkılaşma Hamlesi: Mevduat Faizlerinde Yükselişe Neden Olur mu?
Merkez Bankası'nın Faiz Artırmadan Sıkılaşma Hamlesi: Mevduat Faizlerinde Yükselişe Neden Olur mu?
Merkez Bankası'nın sıkılaşma hamlelerinde faiz artırımlarında sona gelindiğini ancak tüm enstrümanların kullanılmaya devam edeceğini açıklamasıyla yeni hamleler dikkatle izleniyor. Bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak adım da dikkat çekti.
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Son faiz kararı toplantısında, faiz artırımına son veren Merkez Bankası (TCMB), sıkılaşmada diğer enstrümanlara yöneldi.
TCMB'nin kararında, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verilirken, bu adımın mevduat faizlerinde de yükselişe neden olması bekleniyor.
TCMB'nin değişikliklerde, serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verilirken, bunun sınırları da şu şekilde oluştu:
Sosyal medyada da hamleye yönelik yorumlar ilgi çekti.
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