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Merkez Bankası'nın Faiz Artırmadan Sıkılaşma Hamlesi: Mevduat Faizlerinde Yükselişe Neden Olur mu?

Merkez Bankası'nın Faiz Artırmadan Sıkılaşma Hamlesi: Mevduat Faizlerinde Yükselişe Neden Olur mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.03.2024 - 16:32

Merkez Bankası'nın sıkılaşma hamlelerinde faiz artırımlarında sona gelindiğini ancak tüm enstrümanların kullanılmaya devam edeceğini açıklamasıyla yeni hamleler dikkatle izleniyor. Bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak adım da dikkat çekti.

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Son faiz kararı toplantısında, faiz artırımına son veren Merkez Bankası (TCMB), sıkılaşmada diğer enstrümanlara yöneldi.

Son faiz kararı toplantısında, faiz artırımına son veren Merkez Bankası (TCMB), sıkılaşmada diğer enstrümanlara yöneldi.

NTV'nin haberine göre, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştırmak adına, mevduat faizlerinde de yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıklandı.

TCMB'nin kararında, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verilirken, bu adımın mevduat faizlerinde de yükselişe neden olması bekleniyor.

TCMB'nin kararında, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verilirken, bu adımın mevduat faizlerinde de yükselişe neden olması bekleniyor.

Bankacılık kaynakları, yapılan değişiklerin TL likiditeyi sıkılaştıracağını bunun da mevduat faizlerini yükselteceğini beklediklerini iletirken, uygulama 15 Mart itibarıyla başlayarak 5 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmazsa sürecek. 

TCMB'nin yakın dönemde başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması da yine kısa vadeli mevduat faizlerinde yükselişe yönelik etki yaratacak bir hamle olarak görülüyor.

TCMB'nin değişikliklerde, serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verilirken, bunun sınırları da şu şekilde oluştu:

TCMB'nin değişikliklerde, serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verilirken, bunun sınırları da şu şekilde oluştu:

Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankaların TL yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'i, aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankaların TL yükümlülükleri tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.

TCMB, ZK'lar için 3 ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadeli mevduatları da ekledi.

Sosyal medyada da hamleye yönelik yorumlar ilgi çekti.

Sosyal medyada da hamleye yönelik yorumlar ilgi çekti.
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