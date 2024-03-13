Merkez Bankası'nın Faiz Artırmadan Sıkılaşma Hamlesi: Mevduat Faizlerinde Yükselişe Neden Olur mu?

Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankaların TL yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'i, aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankaların TL yükümlülükleri tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.

TCMB, ZK'lar için 3 ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadeli mevduatları da ekledi.