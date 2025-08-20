İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Suriye'ye Pasaportlu Geçiş Başlıyor
İçişleri Bakanlığı, Suriye ile normalleşme süreci doğrultusunda yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Suriye Kara Hudut Kapısı’nda pasaportla geçiş işlemleri başlayacak.
İçişleri Bakanlığı, Suriye’ye pasaportla geçiş işlemlerin başlandığını duyurdu.
bizden oraya giderken pasaport, oradan buraya gelirken kapalı kasa kamyon arkası...
Girecek adam kalmadı da, çıkış yapmak isteyen olursa bilemem.
Ülkedeki bütün embesilleri Türkiye'ye kitlediler.👏👏👏👏