İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Suriye'ye Pasaportlu Geçiş Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.08.2025 - 15:28

İçişleri Bakanlığı, Suriye ile normalleşme süreci doğrultusunda yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Suriye Kara Hudut Kapısı’nda pasaportla geçiş işlemleri başlayacak.

İçişleri Bakanlığı, Suriye’ye pasaportla geçiş işlemlerin başlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“SURİYE’YE PASAPORTLA GEÇİŞ

8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. 

Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir.”

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ipimle kuşağım

bizden oraya giderken pasaport, oradan buraya gelirken kapalı kasa kamyon arkası...

Bozkurt

Girecek adam kalmadı da, çıkış yapmak isteyen olursa bilemem.

The_Devil_of_Ramadi

Ülkedeki bütün embesilleri Türkiye'ye kitlediler.👏👏👏👏