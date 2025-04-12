Huzurla Arandaki Engel Ne?
Bir sabah uyanıp hiçbir şey düşünmeden, iç huzurla dolu bir güne başlamayı kim istemez ki? Ama gerçek şu ki, çoğumuzun içinden bir şey eksik gibi… Sanki tam mutlu olacakken bir şey geliyor, dengemizi bozuyor. Peki ne bu bir şey?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları ilk düşündüğün şey genelde ne oluyor?
4. Kendini ne zaman en huzursuz hissediyorsun?
5. Zihnini susturmakta zorlanıyor musun?
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6. Telefonun olmadan bir gün geçirebilir misin?
7. Huzur senin için ne demek?
8. En son kendine gerçekten iyi davrandığın bir günü hatırlıyor musun?
9. İçinde en çok taşıdığın duygu?
10. Kendine sınır koyuyor musun?
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Huzurla arandaki engel geçmişe takılı kalman!
Huzurla arandaki engel bastırılmış duyguların!
Huzurla arandaki engel sürekli beklenti içinde olman!
Huzurla arandaki engel aşırı düşünmen!
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