Huzurla Arandaki Engel Ne?

Senin içinde kelimelere dökülmemiş onlarca duygu var. Belki kimseye anlatmadın. Belki kendine bile itiraf etmedin. Zamanında güçlü olmalıyım diye içine attığın her şey, şimdi duvarların arasından yankılanıyor. Sustum dediklerin, şimdi kalbinde gürültü yapıyor. Ama bilmelisin ki, bastırılan her duygu bir gün başka bir şekilde kendini gösterir. Anksiyete olur, sinirlilik olur, sebepsiz ağlama krizleri olur... Bunlar senin çıkmak isteyen duygularının yansıması. Duygular kötü değildir. Hissetmek, seni zayıf değil, insan yapar. Kendine şu soruyu sor: Gerçekten nasılım? Cevabından korkma. Çünkü en karanlık his bile, gün yüzüne çıktığında gücünü kaybeder. Konuşamadığın şeyleri yaz. Anlatamadığın şeyleri çiz, şarkı yap, dans et. Ama içinden at. Kendine şunu söyle: “Kendimi duymaya hazırım.” İçindeki boşluğu doldurmanın yolu, onu anlamaktan geçer. Hislerine alan tanı. Onlar senin dostun olabilir.