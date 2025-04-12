Huzurla Arandaki Engel Ne?

Senin huzurun hep bir sonraya ertelenmiş gibi. Sanki bir şey olursa mutlu olacaksın. Bir hedefe ulaşırsan, biri seni seçerse, bir şey değişirse… Hep bir koşulun var huzura ulaşmak için. Ama hayat böyle değil. Çünkü her olunca huzur dediğin şey, olduğunda yerini başka bir hedefe bırakıyor. Bu zihinsel yarış bitmiyor. Ve sen farkında olmadan bir maratona dönüşen bir hayatın ortasında koşarken, aslında nereye gittiğini bile unutuyorsun. Belki durma vakti gelmiştir. Belki tamam demeyi öğrenmen gerekiyordur. Huzur, bir sonuç değil. Bir durma hali. Bir kabullenme. Her şey mükemmel değil ama ben buradayım ve iyiyim diyebilmektir huzur. Bugüne bak. Elindekilere bak. Bugün de değerli. Sen bugün de değerlisin. Kendine şunu hatırlat: “Beklentisizce var olmak, en büyük özgürlük.” Belki de huzur, zaten senin içinde bekliyordur. Sadece onu duymayı unutmuşsundur.