Hürrem Sultan Kadar Güçlü müsün?

Hürrem Sultan Kadar Güçlü müsün?

Sena Erdoğdu
23.09.2025 - 14:03

Tarih boyunca adı zekası, kararlılığı ve sarsılmaz iradesiyle anılan Hürrem Sultan, sadece bir sultan değil; sarayın en güçlü figürlerinden biri, imparatorluğun kaderini etkileyen bir kadındı. Peki ya sen? Hürrem Sultan'ın gücü senin de içinde yer alıyor mu?

1. İstediğin bir şeyi elde etmek için ne kadar ileri gidersin?

2. Güçlü hissettiğin bir anı düşün. Bu duyguyu neye borçluydun?

3. Birilerinin seni küçümsemesi seni nasıl etkiler?

4. Birine güvenmen için ne gerekir?

5. İlişkilerde nasıl birisin?

6. Plan yapmayı sever misin?

7. Otoriteyle nasıl başa çıkarsın?

8. Son olarak bir şeyin sonuçlanması için acele eder misin?

Hürrem kadar güçlüsün!

İçinde, dağları bile yerinden oynatabilecek bir güç, elmas keskinliğinde bir zeka ve dur durak bilmeyen bir irade var. Stratejik düşünme yeteneğinle, satranç tahtasında bir usta gibi hamlelerini planlıyorsun. Hedeflerine ulaşmak için gereken sabrı gösteriyor, adeta bir maraton koşucusu gibi, hedefe varıncaya dek pes etmiyorsun. Ve tabii ki, gerektiğinde savaşmaktan çekinmiyorsun, bir savaşçı gibi cesur ve kararlısın. Senin bu özelliklerin, tarih sayfalarında adını altın harflerle yazdırmış Hürrem Sultan'ı anımsatıyor. O da senin gibi sadece bir figür değildi, bir döneme damgasını vurmuş, yön vermiş bir liderdi. Hürrem Sultan'ın saraydaki hükümranlığı, zekası ve stratejik düşünme yeteneği, onu sadece bir sultanın eşi olmaktan çıkarıp, bir dönemin yön vereni yapmıştı.

Gücün Potansiyelinde Saklı İçinde güç var ama onu her zaman ortaya koyamıyorsun.

Senin içinde bir güç var, belki de farkında bile değilsin. Ama bu gücü her zaman tam anlamıyla kullanmayı başaramıyorsun. Daha fazla kararlılık ve stratejik düşünceyle, hayal bile edemeyeceğin başarılara imza atabilirsin. Kendini bir an düşün, Hürrem Sultan kadar güçlü olmasan da, onun gibi bir kadın olmak için gereken kıvılcım sende var. Hürrem Sultan, tarihin en güçlü kadınlarından biri olarak kabul edilir. O, cesareti, zekası ve stratejik düşünme yeteneği ile Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir konuma gelmiş bir kadındı. Sen de onun gibi olabilirsin. Belki de içindeki bu kıvılcımı ortaya çıkarmak için sadece biraz cesaret etmen gerekiyor.

