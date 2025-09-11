Hiperenflasyon Sanatı: Zimbabwe 100 Trilyon Dolarlık Banknot Çıkarma Noktasına Nasıl Geldi?

Zimbabve, Afrika'da bir ülke. Hepimiz adını duymuş olsak da bu ülkenin asıl bilinmesini sağlayan ekonomi tarihine geçen hiper enflasyon olayı. 2000'lerin başında kötü ekonomik politikalar nedeniyle Zimbabve zor zamanlar yaşadı. 2008-2009 yılı ise artık bu kötü gidişin pik noktası oldu.

Zimbabve'de para hızla değer kaybetti.

Paranın değer kaybedişinin önüne geçilemeyince Merkez Bankası, mecburen yüksek değerli banknotlar basmaya başladı. 16 Ocak 2009 tarihinde ise ekonomiye damga vuran o olay yaşandı ve 100 trilyonluk banknot basıldı. Artan fiyatlara çözüm olarak basılan banknot, çözüm olmadı elbette.

Bu kadar yüksek bir miktar tabii ki ekonominin ne durumda olduğunu gösteriyor.

Astronomik değerli banknotlar öyle her gün rastladığımız şeylerden değil. Bu aslında Zimbabve'nin ekonomisinin ne kadar kötü olduğunu gösteren bir durumdu.