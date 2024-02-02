Her Zaman Modunuzda Olacaksınız Diye Bir Şey Yok: Cinsel İsteksizlik Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Şey

Cinsel isteksizlik, cinsel düşünce ve fantezilerin, cinsel birleşme ve orgazma ulaşma sıklığının azlığı ya da yokluğu, cinsel bir etkinliği başlatma, katılma ya da yanıt verebilme isteğinin yetersizliği olarak tanımlanır.

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