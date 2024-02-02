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Her Zaman Modunuzda Olacaksınız Diye Bir Şey Yok: Cinsel İsteksizlik Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Şey

etiket Her Zaman Modunuzda Olacaksınız Diye Bir Şey Yok: Cinsel İsteksizlik Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Şey

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 22:01

Cinsel isteksizlik, cinsel düşünce ve fantezilerin, cinsel birleşme ve orgazma ulaşma sıklığının azlığı ya da yokluğu, cinsel bir etkinliği başlatma, katılma ya da yanıt verebilme isteğinin yetersizliği olarak tanımlanır. 

Bu içeriğimizde cinsel isteksizlik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyi sizler için derledik. 👇

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1. Cinsel isteğin azalması ile aseksüellik aynı şeyler değildir.

Aseksüellik, insanın kimseye cinsel çekim hissetmediği bir cinsel yönelimdir. Cinsel isteksizlik deneyimleyen insanlar genelde bu durumdan rahatsızlık duyarken aseksüel insanlar cinsel çekimin olmamasından veya azalmasından rahatsız olmazlar, onlar için olağan olan budur.

2. İnsanlar hayatlarının bazı dönemlerinde cinsel isteksizlik ya da cinsel isteklerinde azalma deneyimleyebilirler.

Yani bu durum korkulacak ya da kaçınılacak bir durum değil.

3. Yoğun stres, kaygı ve korku yaratan durumlar cinsel isteksizliğe sebep olabilen durumların başında gelir.

Bu duygu durumlarından birini mutlaka hayatımızın bir döneminde yaşıyoruz, öyle değil mi?

4. Cinsel isteksizlik, sende bir sorun olduğu veya tatmin edici bir cinsel yaşamın olmayacağı anlamına gelmez.

İsteksizlik seni rahatsız ediyorsa, cinsel isteksizliğin kaynağını ve sebeplerini anlamaya çalışabilirsin. Bunun için hayatında olanları gözden geçirebilirsin.

5. Cinselliği azaltan yanlışlar partnerlerin mutluluğunu engelliyor.

‘Kadın cinsel açıdan pasif olmalı ve cinsel eylemi başlatan taraf olmamalıdır’ inanışı erkek egemen toplumlarda en sık görülen yanlış inanıştır.

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6. Cinsel isteksizlik cinselliğin yasaklandığı tutucu toplum ve kültürlerde sık görülür.

Küçük yaşlardan itibaren uygulanan cinsel yasak ve baskılar cinsellikle ilgili suçluluk ve günahkarlık duygularının oluşmasına yol açar. Cinsel güdülerin bastırılması, giderek bireyin cinselliğe ve hatta kendi bedenine yabancılaşmasına neden olur.

7. Cinsel istek azlığı, ergenlik döneminden başlayarak yaşamın tamamı boyunca sürüyorsa buna birincil cinsel istek azlığı adı verilmektedir ve çoğunlukla nedeni yaşanan psikolojik süreçlerdir.

Bu bireylerin düzenli ve uzun süreli cinsel terapiye gereksinimleri vardır.

8. Cinsel istek azlığı, yaşamın sonraki dönemlerinde ortaya çıktığında buna ikincil cinsel istek azlığı adı verilmektedir ve bunun en sık nedenleri partnerle olan uyumsuzluk ve çatışmalardır.

Ayrıca hiperprolaktinemi yapan durumlar, kullanılan bazı depresyon ilaçları, alkol, uyuşturucu ve madde kullanımı, depresyon, anksiyete ve diğer psikiyatrik bozukluklar cinsel isteksizliğe yol açabilmektedir.

9. Cinsel isteksizliğin tedavisi bireyin durumuna ve psikolojisine göre değişir.

Çok yönlü bir tedavi yaklaşımı gerekir. Terapistin cinsellikle ilgili temel bazı bilgileri vermesi, bireyin ve partnerinin cinsel mitlerini düzeltmesi ya da kullandığı ilacın değiştirilmesi bile, kimi zaman 'ortada bir sorun olmadığının anlaşılması' tedavi için yeterli olabilmektedir. Burada kritik olan nokta, cinsel isteksizlik sorununu yaşayan bireyle birlikte cinsel partner ile de görüşme yapılmasıdır. Altta yatan asıl sorunun çözüldüğünde cinsel arzular normale dönmektedir.

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