Her Zaman Modunuzda Olacaksınız Diye Bir Şey Yok: Cinsel İsteksizlik Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Şey
Her Zaman Modunuzda Olacaksınız Diye Bir Şey Yok: Cinsel İsteksizlik Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Şey
Cinsel isteksizlik, cinsel düşünce ve fantezilerin, cinsel birleşme ve orgazma ulaşma sıklığının azlığı ya da yokluğu, cinsel bir etkinliği başlatma, katılma ya da yanıt verebilme isteğinin yetersizliği olarak tanımlanır.
Bu içeriğimizde cinsel isteksizlik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyi sizler için derledik. 👇
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1. Cinsel isteğin azalması ile aseksüellik aynı şeyler değildir.
2. İnsanlar hayatlarının bazı dönemlerinde cinsel isteksizlik ya da cinsel isteklerinde azalma deneyimleyebilirler.
3. Yoğun stres, kaygı ve korku yaratan durumlar cinsel isteksizliğe sebep olabilen durumların başında gelir.
4. Cinsel isteksizlik, sende bir sorun olduğu veya tatmin edici bir cinsel yaşamın olmayacağı anlamına gelmez.
5. Cinselliği azaltan yanlışlar partnerlerin mutluluğunu engelliyor.
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6. Cinsel isteksizlik cinselliğin yasaklandığı tutucu toplum ve kültürlerde sık görülür.
7. Cinsel istek azlığı, ergenlik döneminden başlayarak yaşamın tamamı boyunca sürüyorsa buna birincil cinsel istek azlığı adı verilmektedir ve çoğunlukla nedeni yaşanan psikolojik süreçlerdir.
8. Cinsel istek azlığı, yaşamın sonraki dönemlerinde ortaya çıktığında buna ikincil cinsel istek azlığı adı verilmektedir ve bunun en sık nedenleri partnerle olan uyumsuzluk ve çatışmalardır.
9. Cinsel isteksizliğin tedavisi bireyin durumuna ve psikolojisine göre değişir.
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