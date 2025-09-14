onedio
Henry Yok Ama Liam Var! The Witcher 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı, Yeni Geralt İlk Kez Karşımızda!

14.09.2025 - 17:43

The Witcher 4. sezon fragmanı sonunda geldi. Bu sezon Geralt rolünde Henry Cavill yerine Liam Hemsworth var. Fragmanda yeni Geralt’ı ilk kez görüyoruz. Yeni Geralt, eskisini arattı mı sizce?

The Witcher, fantastik dünyası ve maceralarıyla çok sevilen bir dizi.

İlk üç sezonda Geralt rolünü Henry Cavill canlandırmıştı. Ancak Cavill, yoğun programı ve farklı projelere yönelmesi nedeniyle diziden ayrıldı. Yerine Liam Hemsworth geçti ve 4. sezonda Geralt karakteriyle ilk kez karşımıza çıkıyor.

The Witcher'ın 4. sezon fragmanı nihayet yayınlandı. Yeni Geralt'ı çok merak ediyorduk ve heyecanla bekliyorduk.

