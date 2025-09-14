Henry Yok Ama Liam Var! The Witcher 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı, Yeni Geralt İlk Kez Karşımızda!
The Witcher 4. sezon fragmanı sonunda geldi. Bu sezon Geralt rolünde Henry Cavill yerine Liam Hemsworth var. Fragmanda yeni Geralt’ı ilk kez görüyoruz. Yeni Geralt, eskisini arattı mı sizce?
The Witcher, fantastik dünyası ve maceralarıyla çok sevilen bir dizi.
The Witcher'ın 4. sezon fragmanı nihayet yayınlandı. Yeni Geralt'ı çok merak ediyorduk ve heyecanla bekliyorduk.
