onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hazırladığın Yemeklere Göre Airfryer’ı Ne Kadar Doğru Kullanıyorsun?

etiket Hazırladığın Yemeklere Göre Airfryer’ı Ne Kadar Doğru Kullanıyorsun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 20:33

Airfryer sadece patates kızartması için kullanılan bir mutfak aleti değil. Yapabildiği yemeklerin neler olduğunu öğrendikçe daha çok yemek yapmak istiyorsunuz. Şöyle söyleyelim: Zamanında makarna cipsi bile yapmışlığımız var! Bunun için Airfryer'ı doğru kullanmak lazım elbette.

Sen ne kadar doğru kullanıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım: Airfryer'ı ne zaman satın aldın?

1. İlk sorumuzla başlayalım: Airfryer'ı ne zaman satın aldın?

2. Mutfaktan gelen yemek kokuları seni ne derecede etkiliyor diye sorsak?

3. Airfryer'da dondurulmuş gıdaları pişiriyor musun?

4. Tamam, şimdi hazırladığın yemeklere geçelim! Airfryer'da yaptığın bir ana yemek seçer misin?

5. Kurutulmuş halde yemek için bir meyve seçmeni istesek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çok güzel! Peki Airfryer'da en son ısıttığın yemek neydi?

7. Dürüst ol: Airfryer'ı sadece patates kızartması için mi kullanıyorsun?

8. Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! Airfryer'da daha önce hangi tatlıyı yaptın?

Airfryer'ı pek doğru kullanamıyorsun gibi.

Hmm, demek Airfryer’la aranız biraz alışma evresinde. Bazı tariflerde beklenmedik sürprizler olmuş olabilir: patates bazen çıtır değil, tavuk da tam istediğin gibi pişmemiş olabilir. Ama merak etme, bu herkesin başına geliyor. Önemli olan denemek ve hatalardan öğrenmek. Biraz gözlem, biraz sabır ve doğru ayarlar derken, sen de kısa sürede işleri yoluna koyarsın. Unutma, mutfakta ufak hatalar büyük gülümsemeler yaratır!

Airfryer'ı doğru kullanmaya çok yaklaştın!

Baya iyi gidiyorsun! Çoğu tarifte sonucu tahmin edebiliyor, pişirme süresini doğru ayarlıyorsun. Patatesler genellikle çıtır, tavuklar içten içe yumuşak. Yalnız birkaç küçük detay var: belki bazı yiyecekleri yerleştirirken eşit pişme için daha dikkatli olabilirsin, ya da baharatları önceden ayarlamak işleri kolaylaştırır. Küçük dokunuşlarla Airfryer’ı tam anlamıyla kullanmaya bir adım daha yaklaşabilirsin.

Aslında Airfryer'ı doğru kullanıyorsun ama eksiklerin var.

Temeli sağlam atmışsın! Çoğu zaman cihazı doğru ayarlıyor ve yiyecekleri iyi pişiriyorsun. Ama arada ufak tefek sürprizler oluyor desek abartmış olmayız. Bir parça biraz fazla kızarıyor, diğer kısmı biraz daha bekleyebilirdi diyebiliyorsun. Bu eksikler normal çünkü deneyimle kendiliğinden oturacak. Küçük ince ayarlamalarla Airfryer'ı daha doğru kullanabilirsin!

Airfryer için tarif yazacak kadar doğru kullanıyorsun!

İşte bu! Airfryer’la neredeyse bir profesyonel gibi başa çıkıyorsun! Başa çıkmak demeyelim de... Onu çoook doğru kullanıyorsun diyelim. Tarifleri kafandan geçirip süresini, sıcaklığını ve malzemeyi ayarlıyorsun. Patatesler çıtır, tavuklar yumuşak ve tatlılar tam kıvamında. Artık ufak tüyolarla değil kendi denemelerinle sonuç alıyorsun. Bir tarif kitabı yazacak olsan bu cihaz için öneriler yazabileceksin ve kendinden emin bir kullanıcı olmuşsun diyebiliriz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın