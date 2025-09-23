Hazırladığın Yemeklere Göre Airfryer’ı Ne Kadar Doğru Kullanıyorsun?
Airfryer sadece patates kızartması için kullanılan bir mutfak aleti değil. Yapabildiği yemeklerin neler olduğunu öğrendikçe daha çok yemek yapmak istiyorsunuz. Şöyle söyleyelim: Zamanında makarna cipsi bile yapmışlığımız var! Bunun için Airfryer'ı doğru kullanmak lazım elbette.
Sen ne kadar doğru kullanıyorsun?
1. İlk sorumuzla başlayalım: Airfryer'ı ne zaman satın aldın?
2. Mutfaktan gelen yemek kokuları seni ne derecede etkiliyor diye sorsak?
3. Airfryer'da dondurulmuş gıdaları pişiriyor musun?
4. Tamam, şimdi hazırladığın yemeklere geçelim! Airfryer'da yaptığın bir ana yemek seçer misin?
5. Kurutulmuş halde yemek için bir meyve seçmeni istesek?
6. Çok güzel! Peki Airfryer'da en son ısıttığın yemek neydi?
7. Dürüst ol: Airfryer'ı sadece patates kızartması için mi kullanıyorsun?
8. Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! Airfryer'da daha önce hangi tatlıyı yaptın?
Airfryer'ı pek doğru kullanamıyorsun gibi.
Airfryer'ı doğru kullanmaya çok yaklaştın!
Aslında Airfryer'ı doğru kullanıyorsun ama eksiklerin var.
Airfryer için tarif yazacak kadar doğru kullanıyorsun!
