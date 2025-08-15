Hazırladığın Pizzaya Göre Kafan Ne Kadar Karışık?
Pizza yaparken malzemeleri seçmek bazen hayatımızdaki seçimler kadar zor olabilir. Kimimiz düzenli, sade ve net seçimler yapar, kimimizse “Hepsinden biraz” diyerek mutfağı karıştırır. Peki sen pizzanı hazırlarken nasıl davranıyorsun? Malzemelerle olan tercihlerine bakarak kafanın ne kadar karışık olduğunu söylüyoruz!
Hadi teste!
1. Önce hamurunu seçelim!
2. Sos tercihin nedir?
3. Peyniri nasıl olsun?
4. Bu malzemelerden birini seç bakalım!
5. Baharatlı mı olsun?
6. Bu malzemelerden hangisi?
7. Az pişmiş mi olsun çok pişmiş mi?
8. Son olarak pizzan hangisine benziyor?
Senin kafan çok net!
Senin kafan ara sıra karışık olabiliyor!
Senin kafan çok karışık!
