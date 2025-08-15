onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Yemek Testleri
Hazırladığın Pizzaya Göre Kafan Ne Kadar Karışık?

Hazırladığın Pizzaya Göre Kafan Ne Kadar Karışık?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 12:01

Pizza yaparken malzemeleri seçmek bazen hayatımızdaki seçimler kadar zor olabilir. Kimimiz düzenli, sade ve net seçimler yapar, kimimizse “Hepsinden biraz” diyerek mutfağı karıştırır. Peki sen pizzanı hazırlarken nasıl davranıyorsun? Malzemelerle olan tercihlerine bakarak kafanın ne kadar karışık olduğunu söylüyoruz! 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce hamurunu seçelim!

2. Sos tercihin nedir?

3. Peyniri nasıl olsun?

4. Bu malzemelerden birini seç bakalım!

5. Baharatlı mı olsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bu malzemelerden hangisi?

7. Az pişmiş mi olsun çok pişmiş mi?

8. Son olarak pizzan hangisine benziyor?

Senin kafan çok net!

Senin için hayat, bir dizi net kararlar zinciridir. Kararsızlık, senin lügatında yerini almamış bir kavramdır. İster menüdeki en lezzetli yemeği seçerken, ister hayatının dönüm noktalarında olsun, tereddüde düşmek senin için pek de alışıldık bir durum değildir. Hayatın karmaşasında bile ne istediğini bilen nadir insanlardan birisin. İçgüdülerin ve sezgilerin, seni hep doğru seçimlere yönlendirir. İçindeki bu berrak ses, seni hayatta istediğin yere ulaştırır. Herkesin içinde bir pusula vardır ve seninkisi sana her zaman doğru yolu gösterir. Bu yüzden, hayatta ne istediğini bilen biri olarak, her zaman bir adım öndesin. Kendine olan bu güvenin ve netliğin, seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biridir.

Senin kafan ara sıra karışık olabiliyor!

Hayatının her alanında, bazen bir çıkmazda gibi hissedip kararsızlık yaşasan da, son tahlilde her zaman mantığınla hareket edip doğru seçimler yapmayı başarıyorsun. Bu, senin yaşam tarzını belirleyen bir özellik. Ancak bu düzenli ve mantıklı yaşam tarzının yanı sıra, bazen de spontane kararlar almayı seviyorsun. Ani bir kararla seyahate çıkmak, yeni bir hobi edinmek ya da beklenmedik bir anda arkadaşlarınla buluşmak gibi. Bu spontane kararlar, hayatına heyecan katıyor ve seni daha enerjik hissettiriyor. Yani sen, hem düzenli hem de spontane bir yaşam tarzını bir arada yürütebilen nadir insanlardan birisin. İşte bu yüzden hayatın, senin için her zaman bir macera ve keşif alanı.

Senin kafan çok karışık!

Hayatın her alanında olduğu gibi, pizzanın da renkli ve çeşitli dünyasında 'hepsi olsun' diyenlerden misin? Seçeneklerin bol olması seni korkutmuyor, aksine heyecanlandırıyor. Ancak bazen bu durum, karşına fazlasıyla karışık bir tablo çıkarabiliyor. Fakat bu seçeneklerin fazlalığı seni asla korkutmuyor. Aksine, bu durum seni daha da heyecanlandırıyor. Çünkü sen, hayatta da pizzada da 'hepsi olsun' diyenlerdensin. Ancak bazen bu durum, karşına fazlasıyla karışık bir tablo çıkarabiliyor. Belki de bu karışıklık, hayatın ve pizzanın tüm renklerini bir arada deneyimleme arzundan kaynaklanıyor. Belki de bu, sıradanlığı reddedip, çeşitliliği kucaklama biçimin. Sonuçta, hayat da pizza da biraz karışık olmalı, değil mi? Kim bilir, belki de en güzel lezzetler, en karışık tablolardan çıkar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın