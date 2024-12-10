Hayatta En Çok Güvendiğin Şey Ne?
Hayatta En Çok Güvendiğin Şey Ne?
Hayatta en çok güvendiğin şey ne? Belki bir dost, belki bir alışkanlık, belki de daha çok güvenebileceğin bir şey var... Bu test, güvendiğin şeyin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için eğlenceli bir yolculuk olacak. Hazırsan, başlıyoruz!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
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2. Tek başına aktivite yapmayı sever misin?
3. Peki, hayata hangi pencereden bakmak isterdin?
4. Son zamanlarda çok fazla dalgınlık yaşıyor musun?
5. Temizlikle aran nasıl?
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6. Robot süpürgeler hakkında ne düşünüyorsun?
7. Evinde temizlemekten en çok zevk aldığın oda hangisi?
8. Son olarak, sen ne kadar düzenli birisin? Puanla!
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