“Hayatım Film Olursa O Oynasın” Demişti: Serenay Sarıkaya’nın Güllü Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 10:35

Arabesk müziğin efsane isimlerinden olan Güllü’nün bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi sevenlerini yasa boğdu. Henüz 51 yaşındaki Güllü, ardında unutulmaz parçalar bıraktı. Sektörün değerli isimlerinden olan sanatçımızın erken yaşta aramızdan ayrılması derin üzüntüye neden oldu.

Kendisinin ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sözü geçince, “Hayatım film olursa o oynasın” dediği biliniyordu. Sarıkaya’yı sık sık övgülerle andığı da söyleniyordu. Şimdiyse güzel oyuncunun “Sabah Olmadan” şarkısını söylediği anlar yeniden gündem oldu.

İşte o anlar 👇

Güllü’nün hayatı bir gün hayatı film olursa, Serenay’ın güzel sesiyle parçaların hakkını vereceğine eminiz.

Bizler de bir değerli sanatçımızı daha kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz…

