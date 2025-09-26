“Hayatım Film Olursa O Oynasın” Demişti: Serenay Sarıkaya’nın Güllü Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu

Arabesk müziğin efsane isimlerinden olan Güllü’nün bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi sevenlerini yasa boğdu. Henüz 51 yaşındaki Güllü, ardında unutulmaz parçalar bıraktı. Sektörün değerli isimlerinden olan sanatçımızın erken yaşta aramızdan ayrılması derin üzüntüye neden oldu.

Kendisinin ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sözü geçince, “Hayatım film olursa o oynasın” dediği biliniyordu. Sarıkaya’yı sık sık övgülerle andığı da söyleniyordu. Şimdiyse güzel oyuncunun “Sabah Olmadan” şarkısını söylediği anlar yeniden gündem oldu.