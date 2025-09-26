Arabeskin Sevilen İsmi Güllü'nün En Unutulmaz Şarkıları
Sevilen sanatçı Güllü, arabesk müziğin güçlü seslerinden biriydi. Yıllarca sahne performansları ve unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde yer edinen Güllü, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.
Kendisinin en unutulmaz şarkılarını bir kez daha dinleyelim...
Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.
1. "Sabah Olmadan"
2. "Kopamam Senden"
3. "Ödüm Kopuyor"
4. "Her Şeyim Oldun"
5. "Değmezmiş Sana"
6. "Acımıyorsan"
7. "Kırıldım"
8. "Unuttum İşte"
9. "Öğrettin Bana"
10. "Bir Sevgi Borcun Var"
11. "Ağlamam Ondan"
12. "Çıldıracağım"
13. "Bir Yıl Verdik"
