Havalar Serinlerken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Sonbaharın ayak sesleri yavaş yavaş duyulurken Billboard Hot 100 listesinden de güzel sesler yükseliyor! Dünya müziğinin nabzının kaç attığını yakından gördüğümüz Hot 100 listesinde bu ay neler var?
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI - Golden
Alex Warren - Ordinary
Chappell Roan - The Subway
Morgan Wallen & Tate Mcrae - What I Want
Justin Bieber - Daisies
Ravyn Lenae - Love Me Not
Benson Boone - Mystical Magical
Benson Boone - Sorry I'm Here For Someone Else
sombr - undressed
Mariah the Scientist - Burning Blue
