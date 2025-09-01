onedio
Havalar Serinlerken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
01.09.2025 - 18:01

Sonbaharın ayak sesleri yavaş yavaş duyulurken Billboard Hot 100 listesinden de güzel sesler yükseliyor! Dünya müziğinin nabzının kaç attığını yakından gördüğümüz Hot 100 listesinde bu ay neler var?

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI - Golden

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - The Subway

Morgan Wallen & Tate Mcrae - What I Want

Justin Bieber - Daisies

Ravyn Lenae - Love Me Not

Benson Boone - Mystical Magical

Benson Boone - Sorry I'm Here For Someone Else

sombr - undressed

Mariah the Scientist - Burning Blue

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
