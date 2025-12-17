onedio
Hata Yapmaya Yer Yok: Retinol ve Nemlendiriciyi Doğru Kullanmanı Sağlayacak Yöntemi Anlatıyoruz!

17.12.2025 - 15:01

Retinol, düzenli cilt bakım rutinlerinin en dikkat gerektiren ürünlerinden biridir. Doğru kullanıldığında cildin ışıl ışıl parlamasına ve pürüzsüz görünmesine destek olan bu güçlü ürün, biraz özel bir formülasyona sahiptir. Bu nedenle özellikle nemlendiriciyle birlikte uygulanırken bazı püf noktalara dikkat etmeyi gerektirir. 

Eğer sen de cilt bakım rutinine retinolü dahil etmek istiyor ama bazı şeylerden emin olamıyorsan, bu içerik tam senlik!

1. Önce cildini nazik şekilde temizle.

Retinol uygulamadan önce üründen doğru şekilde faydalanmak için cilt yüzeyinin kir ve yağ tabakasından arınmış olması gerekir. Bu aşamada hafif ve ince yapıda temizleyici ürünler tercih edersen, sonraki adımlarda kendini daha rahat hissedebilirsin. Kurumaya meyilli bir cilde sahipsen nemlendirici içerikli temizleyicileri de kullanabilirsin.

2. Cildinin nemli değil, tamamen kuru olmasına dikkat et.

Temiz cilde retinol uygulamadan önce cildinin sudan tamamen arınmasına dikkat etmelisin. Genellikle cildini temizledikten sonra retinol uygulamak için birkaç dakika beklemen yeterli olur. Çünkü cildin ıslak yapıdayken retinolü daha yoğun hissedebilirsin, tam tersi durumda ise retinole daha nazik bir başlangıç yaparsın.

3. Bezelye tanesi kadar ürünün yeterli olduğunu hatırla.

Retinol oldukça güçlü bir üründür, bu nedenle kullandığın diğer cilt bakım ürünlerindeki oranları göz ardı etmeni gerektirir. Bezelye tanesi gözüne küçük görünse de doğru ve düzenli cilt bakımı için gayet yeterlidir. Çünkü çok az miktarda uyguladığın retinol bile düzenli kullanımda cildine parlaklık katmana yardımcı olabilir.

4. Nemlendirici-Retinol-Nemlendirici kuralına uy.

Yeni başlayanlar için ideal bakım rutini, nemlendirici-retinol-nemlendirici adımıdır. Retinol öncesinde cildine ince tabaka nemlendirici sürer, yine retinolün ardından aynı işlemi tekrarlarsan adımlarını güvenilir atmış olursun. Nemlendirici aşamaları sayesinde retinolün cilt üzerindeki etkisi yumuşar ve bu durum özellikle kış aylarında cildinde gözle görülür fark yaratabilir.

5. İlk haftalarda azar azar başla.

Retinolü az az uygularken, kullanım sıklığında da aza yönelmen gerekir. Özellikle ilk haftalarda haftada 1-2 uygulama yeter de artar bile. Başlarken seyrek kullanır ve yavaş hareket edersen, ilerleyen haftalarda cildinin yanıtına göre kullanımı artırabilirsin. Böylece cildinin zamanla bu yoğun formüle alışmasını sağlarsın.

6. İnce derili bölgeleri es geç.

Boyun, dudak çevresi ve göz altı gibi bölgeler ince derilidir. Retinol ise yoğun formüle sahiptir. Dolayısıyla bu bölgelerde retinol kullanmaya başlamadan önce cildini alıştırman önerilir. Genellikle yüzün diğer kısımlarıyla başlamak daha güvenilir bir yöntemdir, zamanla düzenli nemlendirici desteği ile birlikte cildinin alışmasına yardımcı olabilirsin.

7. Diğer güçlü aktifleri işe karıştırma.

Retinol kullanırken C vitamini ve AHA/BHA serumlar, peeling ürünleri, alkollü tonikler ve sert temizleyiciler gibi güçlü ürünlerden kaçınman gerekir. Çünkü bu ürünler sert gruba girer ve cildi kurutabilir. Retinol hissini artırmamak ve daha konforlu bir günlük rutin oluşturmak için retinolü kullandığın günlerde bu ürünleri es geçebilirsin.

8. Cildine konfor sunan bir nemlendirici seç.

Nemlendirici, retinol ile birlikte kullanıldığında cildindeki yumuşaklık hissini artırır ve sana konforlu hissettirir. Nemlendiricini ne kadar doğru seçersen o kadar dengeli bir rutin oluşturursun. Jel, krem veya balsam tipi nemlendiricilerden hangisi cildine daha iyi geliyor ve yumuşamayı artırıyorsa, retinol ile birlikte onu seçebilirsin.

9. İdeal zamanın akşam olduğunu unutma.

Retinolü en doğru kullanma zamanı akşamdır. Özellikle yeni başlarken gündüz kullanımından kaçınman gerekir. Ancak sabah kullandığın zamanlarda eğer dışarı çıkacaksan öncesinde nemlendirici güneş kremi uygulaman vazgeçilmez bir adımdır. Çünkü retinol dış koşullarda etkisini artırarak cildini daha duyarlı hale getirebilir. Bunun önüne geçmek için ya sabah rutinlerinden kaçınmalı, ya da güneş kremini es geçmemelisin.

10. Cildinde nem miktarını artır.

Retinol kullanırken nemlendirici miktarını artırabilirsin. Cildini yakından takip eder ve tepkilerine göre hareket edersen, zamanla daha düzenli ve bilinçli kullanım şekline kendin verebilirsin.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
