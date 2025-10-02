Hani Marjinal Bizdik? Acil Servis Doktoru Kendisine En Sık Gelen O Soruyu Yanıtladı
Kaynak: https://nypost.com/2025/09/26/health/...
Kaç yıl tıp da okusan, bu sorulardan kaçamıyorsun... Bir acil servis doktoru, kendisine sık gelen 'Bir hastanın rektumundan çıkardığın en ilginç nesne ne?' sorusunu yanıtladı; hayata bakış açımızı sonsuza dek değiştirdi...
Acil servis doktoru olmanın en kötü yanı, her gece nasıl bir vaka ile karşılaşacağını bilememek olsa gerek.
Garip olaylara tanıklık etmiş Oyasu, karşılaştığı birçok hastanın sorunlarını “rektumlarına bir şeyler sokmak” olarak özetleyebileceğini söylüyor; yani düşündüğümüzden çok daha yaygınmış.
Oyasu, “Gerçekten büyük nesneleri oraya uzanıp tutup çekip çıkaramazsınız, çünkü vakum etkisi oluşturarak nesneyi daha da içeri çekiyor” diyor.
