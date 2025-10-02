Hani Marjinal Bizdik? Acil Servis Doktoru Kendisine En Sık Gelen O Soruyu Yanıtladı

Chicago’da acil serviste görev yapan Dr. Kenji Oyasu, sıkça karşılaştığı bir durumu paylaştı: Rektumda şüpheli nesnelerin bulunması.

Yakın zamanda paylaştığı bir TikTok videosunda, “İnsanlara acil servis doktoru olduğumu söylediğimde, bana her zaman iki soru soruyorlar: ‘Şimdiye kadar gördüğün en iğrenç şey neydi?’ ve ‘Şimdiye kadar birinin rektumundan çıkardığın en tuhaf şey neydi?’” itirafında bulundu.