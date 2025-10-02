onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hani Marjinal Bizdik? Acil Servis Doktoru Kendisine En Sık Gelen O Soruyu Yanıtladı

Hani Marjinal Bizdik? Acil Servis Doktoru Kendisine En Sık Gelen O Soruyu Yanıtladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 12:25

Kaç yıl tıp da okusan, bu sorulardan kaçamıyorsun... Bir acil servis doktoru, kendisine sık gelen 'Bir hastanın rektumundan çıkardığın en ilginç nesne ne?' sorusunu yanıtladı; hayata bakış açımızı sonsuza dek değiştirdi...

Detaylar 👇

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/26/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acil servis doktoru olmanın en kötü yanı, her gece nasıl bir vaka ile karşılaşacağını bilememek olsa gerek.

Acil servis doktoru olmanın en kötü yanı, her gece nasıl bir vaka ile karşılaşacağını bilememek olsa gerek.

Chicago’da acil serviste görev yapan Dr. Kenji Oyasu, sıkça karşılaştığı bir durumu paylaştı: Rektumda şüpheli nesnelerin bulunması.

Yakın zamanda paylaştığı bir TikTok videosunda, “İnsanlara acil servis doktoru olduğumu söylediğimde, bana her zaman iki soru soruyorlar: ‘Şimdiye kadar gördüğün en iğrenç şey neydi?’ ve ‘Şimdiye kadar birinin rektumundan çıkardığın en tuhaf şey neydi?’” itirafında bulundu.

Garip olaylara tanıklık etmiş Oyasu, karşılaştığı birçok hastanın sorunlarını “rektumlarına bir şeyler sokmak” olarak özetleyebileceğini söylüyor; yani düşündüğümüzden çok daha yaygınmış.

Garip olaylara tanıklık etmiş Oyasu, karşılaştığı birçok hastanın sorunlarını “rektumlarına bir şeyler sokmak” olarak özetleyebileceğini söylüyor; yani düşündüğümüzden çok daha yaygınmış.

En ilginç anılarından birini paylaşan doktor, nesnenin büyüklüğünün dikkat çektiğini belirtti.

Kimliği bilinmeyen hasta, Oyasu’ya kendisi ve kız arkadaşının “dün gece biraz çılgınca davrandıklarını” ve “oraya bir şey koyduklarını” itiraf etmiş; ancak nesneyi çıkaramayınca soluğu acil serviste almış. Çıkaramadıkları nesne kokulu mummuş...

Oyasu, “Gerçekten büyük nesneleri oraya uzanıp tutup çekip çıkaramazsınız, çünkü vakum etkisi oluşturarak nesneyi daha da içeri çekiyor” diyor.

Oyasu, “Gerçekten büyük nesneleri oraya uzanıp tutup çekip çıkaramazsınız, çünkü vakum etkisi oluşturarak nesneyi daha da içeri çekiyor” diyor.

Oyasu, bu tür nesnelerin çıkarılması için entübasyon yapılması, hastanın anestezi altında kaslarının geçici olarak felç edilmesi ve ameliyat sırasında olduğu gibi ventilatöre bağlanması gerektiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın