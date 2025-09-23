Doğum Yapan Kadınlar Arasında Yükselen Yeni Trend: Boxtox Nedir?

Tıpta yaygın olarak kullanılan botulinum toksini (Botox) maddesi, vajinal kaslara kontrollü bir şekilde enjekte edilir. Botulinum toksini, kaslarda geçici felç etkisi yaratarak kasların gevşemesini sağlar. Bu yöntem, özellikle vajinal kaslarda spazm veya aşırı sıkılık gibi sorunların tedavisinde kullanılmaktadır. Boxtox, estetik amaçlı olabileceği gibi bazı tıbbi rahatsızlıkların giderilmesi için de tercih edilebilir.