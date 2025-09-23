onedio
Doğum Yapan Kadınlar Arasında Yükselen Yeni Trend: Boxtox Nedir?

Doğum Yapan Kadınlar Arasında Yükselen Yeni Trend: Boxtox Nedir?

Ömer Faruk Kino
23.09.2025

'Botoksu duyduk ama boxtox'u ilk defa duyuyoruz' diyenleri duyuyor gibiyiz... Özellikle yeni doğum yapan anneler arasında hızla yayılan bu trend son dönemde sıkça konuşuluyor. Peki ‘boxtox’ tam olarak nedir ve neden bu kadar ilgi çekiyor? 

Boxtox, aslında “vajinal botoks” olarak bilinen bir estetik uygulamadır.

Tıpta yaygın olarak kullanılan botulinum toksini (Botox) maddesi, vajinal kaslara kontrollü bir şekilde enjekte edilir. Botulinum toksini, kaslarda geçici felç etkisi yaratarak kasların gevşemesini sağlar. Bu yöntem, özellikle vajinal kaslarda spazm veya aşırı sıkılık gibi sorunların tedavisinde kullanılmaktadır. Boxtox, estetik amaçlı olabileceği gibi bazı tıbbi rahatsızlıkların giderilmesi için de tercih edilebilir.

Doğum sonrası vajinal boxtox neden tercih ediliyor?

Özellikle son zamanlarda kadınlar, doğum sonrası vajinal kaslarda meydana gelen değişikliklerden dolayı boxtox uygulamasına yöneliyor. 

Normal doğum sırasında vajinal kaslar esner ve bazı kadınlarda kas tonusu azalabilir, bazılarında ise aşırı kasılma (vajinismus) gelişebilir. Boxtox, bu kasların kontrollü bir şekilde gevşemesini sağlayarak hem cinsel yaşamda rahatlama hem de doğum sonrası kasların toparlanmasına destek olabilir.

Boxtox uygulaması geçici bir çözümdür; etkisi genellikle 3-6 ay sürer.

Uzmanlar, uygulamanın mutlaka jinekoloji veya estetik jinekoloji alanında deneyimli hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurgular. Yanlış uygulamalar, enfeksiyon veya istenmeyen kas gevşemesi gibi sorunlara yol açabilir. 

Bu nedenle uygulama öncesi detaylı bir muayenenin ve danışmanlık sürecinin önemli olduğunun altını çizelim.

