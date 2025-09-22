Kadınlar Neden Eskisine Göre Daha Büyük Bebekler Doğuruyor? Uzmanların Gösterdiği Tehlikeli Neden

Simetrik makrozomi vakalarında bebeğin karın çevresi, başından kuyruk sokumuna kadar olan uzunluğuyla orantılıdır. Yani bebek “şişman” değil, daha “uzun” görünür. Bu durum genellikle uzun boylu ebeveynlerden doğan bebeklerde görülür ve çoğu zaman ciddi bir sorun yaratmaz.

Buna karşılık asimetrik makrozomi çok daha endişe vericidir. Bu durumda bebeğin karın, göğüs ve omuzları orantısız biçimde genişler ve doğumda aşırı vücut yağı birikir. Çoğu vakada bu tablo, annenin tedavi edilmeyen gebelik diyabetinden kaynaklanır.