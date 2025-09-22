Kadınlar Neden Eskisine Göre Daha Büyük Bebekler Doğuruyor? Uzmanların Gösterdiği Tehlikeli Neden
Son dönemde TikTok’ta hızla yayılan akımlardan biri de #BigBaby (Büyük Bebek) etiketiyle paylaşılan videolar oldu. Anneler, normalden daha iri ve kilolu bebeklerini bu etiketle paylaşarak ilgi çekiyor. Her ne kadar bebekler sevimli görünse de, akım kısa sürede “çocuk istismarı” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Uzmanlar ise bu trendin arkasında çok daha ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekiyor.
TikTok kullanıyorsanız, mutlaka bu tarz paylaşımlardan birine gelmişsinizdir: Bebeklerinin ne kadar büyük olduklarını gösteren anneler.
Yunanca kökenli ve kelime anlamı ‘büyük vücut’ olan fetal makrozomi, doğumda 4 kilo (8 lb 13 oz) ve üzeri ağırlığa sahip bebekleri tanımlamak için kullanılıyor.
Uzmanlara göre bu eğilimin arkasında iki temel faktör var: artan obezite oranları ve hızla yükselen diyabet vakaları.
Doktorlar makrozomiyi iki ana kategoriye ayırıyor: simetrik ve asimetrik.
