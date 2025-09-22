onedio
Kadınlar Neden Eskisine Göre Daha Büyük Bebekler Doğuruyor? Uzmanların Gösterdiği Tehlikeli Neden

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 10:20

Son dönemde TikTok’ta hızla yayılan akımlardan biri de #BigBaby (Büyük Bebek) etiketiyle paylaşılan videolar oldu. Anneler, normalden daha iri ve kilolu bebeklerini bu etiketle paylaşarak ilgi çekiyor. Her ne kadar bebekler sevimli görünse de, akım kısa sürede “çocuk istismarı” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Uzmanlar ise bu trendin arkasında çok daha ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
TikTok kullanıyorsanız, mutlaka bu tarz paylaşımlardan birine gelmişsinizdir: Bebeklerinin ne kadar büyük olduklarını gösteren anneler.

Akım sevimli görünse de, bebekler artık hiç olmadığı kadar büyük doğuyor ve uzmanlar, bu eğilimin hem anne hem de çocuk için ciddi ve uzun vadeli sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

Yunanca kökenli ve kelime anlamı ‘büyük vücut’ olan fetal makrozomi, doğumda 4 kilo (8 lb 13 oz) ve üzeri ağırlığa sahip bebekleri tanımlamak için kullanılıyor.

Ancak University College London’da obstetri profesörü olan Dr. Dimitrios Siassakos, bu oranın onlarca yıldır endişe verici biçimde arttığını söylüyor. 

Ulusal istatistiklere baktığımızda bebeklerin giderek büyüdüğünü görüyoruz. Normal şartlarda, 90. persentili kesme noktası olarak aldığınızda bebeklerin yalnızca yüzde 10’unun makrozomiye sahip olmasını beklersiniz.

Gerçekte ise bu oran çok daha yüksek ve uzmanlara göre bunun nedeni, aslında yaygın ama önlenebilir bir gebelik komplikasyonu olabilir.

Ancak kullandığımız büyüme tabloları yıllar önce geliştirildi. Bebekler giderek daha iri doğuyor ve artık yüzde 10’dan çok daha fazlasıyla karşılaşıyoruz.

Uzmanlara göre bu eğilimin arkasında iki temel faktör var: artan obezite oranları ve hızla yükselen diyabet vakaları.

Bilim insanları, ebeveynlerde aşırı kilo olmasının bebeklerde makrozominin bilinen en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguluyor.

Prof. Siassakos ise şu uyarıda bulunuyor:

Tedavi edilmeyen gebelik diyabeti olan kadınların büyük bebek doğurma olasılığı çok daha yüksektir. Ancak çoğu kişinin bilmediği bir gerçek var: Gebelik diyabeti gelişmesi için illa fazla kilolu olmak gerekmiyor. Bu durumdan etkilenen kadınların önemli bir bölümü normal kilolu, hatta kimi zaman zayıf olabiliyor.

Doktorlar makrozomiyi iki ana kategoriye ayırıyor: simetrik ve asimetrik.

Simetrik makrozomi vakalarında bebeğin karın çevresi, başından kuyruk sokumuna kadar olan uzunluğuyla orantılıdır. Yani bebek “şişman” değil, daha “uzun” görünür. Bu durum genellikle uzun boylu ebeveynlerden doğan bebeklerde görülür ve çoğu zaman ciddi bir sorun yaratmaz.

Buna karşılık asimetrik makrozomi çok daha endişe vericidir. Bu durumda bebeğin karın, göğüs ve omuzları orantısız biçimde genişler ve doğumda aşırı vücut yağı birikir. Çoğu vakada bu tablo, annenin tedavi edilmeyen gebelik diyabetinden kaynaklanır.

