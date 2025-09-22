Kuaförde Boya Masrafına Son: Beyaz Saçlara Bilim İnsanlarından Nihai Çözüm
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Beyaz saç artık kader değil. Çin’den gelen yeni tedavi yöntemi, saçların beyazlamasına son verebilir. Peki gerçekten işe yarıyor mu?
Detaylar içeriğimizde...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar saç beyazlaması, yaş aldıkça kaçınılmaz bir şey olarak görülüyordu. Ancak Çin’de geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, bunu değiştirecek gibi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
37 yaşındaki oyuncu, Çin’in TikTok’u olarak bilinen Douyin’de paylaştığı videoda saçlarının genetik değil; stres ve yoğun tempo nedeniyle beyazladığını anlattı.
Tedavinin uygulandığı Şanghay Yueyang Hastanesi, enjeksiyonlarda aslında özel bir B12 vitamini formu olan adenosilkobalamin kullanıldığını açıkladı.
Batılı dermatologlar ise bu gelişmeye temkinli yaklaşıyor.
Şimdilik yanıt net değil. Bazı kullanıcılar saçlarının yeniden gençleştiğini iddia ederken, bilim insanları “kesin çözüm” söylemlerine temkinli yaklaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın