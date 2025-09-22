onedio
Kuaförde Boya Masrafına Son: Beyaz Saçlara Bilim İnsanlarından Nihai Çözüm

Çin
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 14:53

Beyaz saç artık kader değil. Çin’den gelen yeni tedavi yöntemi, saçların beyazlamasına son verebilir. Peki gerçekten işe yarıyor mu?

Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Bir zamanlar saç beyazlaması, yaş aldıkça kaçınılmaz bir şey olarak görülüyordu. Ancak Çin’de geliştirilen yeni bir tedavi yöntemi, bunu değiştirecek gibi...

Konuyu gündeme taşıyan isim ise ünlü Çinli oyuncu Guo Tong oldu. Tong, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, beyaz saçlarını yeniden siyaha döndürmek için özel bir enjeksiyon tedavisine başladığını açıkladı. Üstelik iddiasına göre etkisi şimdiden görünmeye başladı. 

Peki uzmanlar bu yöntem hakkında ne düşünüyor?

37 yaşındaki oyuncu, Çin’in TikTok’u olarak bilinen Douyin’de paylaştığı videoda saçlarının genetik değil; stres ve yoğun tempo nedeniyle beyazladığını anlattı.

Tong, “Onuncu seansımı tamamladım. Henüz boya nedeniyle çok belli olmuyor ama kökten çıkan birkaç telimin yeniden siyaha döndüğünü görmek beni inanılmaz mutlu etti” diyerek heyecanını dile getirdi.

37 yaşındaki oyuncu, beyaz saçların kendisinde kaygı yarattığını, iş hayatında ise baskı hissetmesine neden olduğunu söyledi. Çözümü ise profesyonellere güvenmekte buldu:

Her gün endişelenmek yerine bu işi uzmanlara bıraktım. Eğer işe yararsa harika, yaramazsa da bunu en azından şansımı denemiş olacağım.

Tedavinin uygulandığı Şanghay Yueyang Hastanesi, enjeksiyonlarda aslında özel bir B12 vitamini formu olan adenosilkobalamin kullanıldığını açıkladı.

Bu yöntemin amacı, saç rengine canlılık veren melanin üretimini yeniden harekete geçirmek.

Bilindiği gibi melanin; saç, cilt ve göz rengimizi belirleyen doğal pigmenttir. Yaş ilerledikçe melanin üretimi azalır ve saçlar beyazlamaya başlar. Bu tedavi ise haftada bir yapılan düzenli enjeksiyonlarla, 3 ila 6 ay boyunca uygulanıyor.

Batılı dermatologlar ise bu gelişmeye temkinli yaklaşıyor.

İngiltere’den Dr. Magnus Lynch, “Elde edilen sonuç gerçekten B12’den mi, yoksa mikro iğneleme gibi ek yöntemlerden mi kaynaklanıyor, bunu söylemek zor” diyerek şüphelerini dile getiriyor.

Estetik sektöründe popüler isimlerden Dr. Munir Somji ise mikro iğneleme ve “exosome” tedavilerinin beyaz saç köklerini yeniden aktive edebileceğini savunuyor. Ancak Londra’daki birçok uzman, bu konuda hala yeterli bilimsel kanıt bulunmadığının altını çiziyor.

Şimdilik yanıt net değil. Bazı kullanıcılar saçlarının yeniden gençleştiğini iddia ederken, bilim insanları “kesin çözüm” söylemlerine temkinli yaklaşıyor.

Batılı dermatologlar özellikle bilimsel verilerin eksikliğine dikkat çekiyor ve bu yöntemin şimdilik sadece anektodal deneyimlerle gündemde olduğunu hatırlatıyor.

Bu tedavi, saç beyazlamasıyla barışamayan milyonlar için yeni bir umut ışığı yaratmış durumda olsa da henüz kesinleşmiş bir çözüm olarak görmek için çok erken. Bize de beklemekten başka bir şey düşmüyor...

0
