Kuaförde Boya Masrafına Son: Beyaz Saçlara Bilim İnsanlarından Nihai Çözüm

Batılı dermatologlar özellikle bilimsel verilerin eksikliğine dikkat çekiyor ve bu yöntemin şimdilik sadece anektodal deneyimlerle gündemde olduğunu hatırlatıyor.

Bu tedavi, saç beyazlamasıyla barışamayan milyonlar için yeni bir umut ışığı yaratmış durumda olsa da henüz kesinleşmiş bir çözüm olarak görmek için çok erken. Bize de beklemekten başka bir şey düşmüyor...