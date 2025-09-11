onedio
Hangisi Uçabilir? Deve Kuşu mu Penguen mi Tavus Kuşu mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 22:38

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada bu kez oldukça basit gibi görünen ama dikkat isteyen bir soru yer aldı. Yarışmacıya “Hangisi uçabilir?” sorusu yöneltildi. İzleyicilerin de merak ettiği bu soru kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, doğru yanıtı arayanlar araştırmalara başladı.

Hangisi uçabilir?

Hangisi uçabilir?

A- Deve Kuşu

B- Penguen

C- Tavus Kuşu

D- Kivi

Cevap C yani Tavus Kuşu.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
