onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Hangi Ünlü Çiftin İlişkisi Sana İlham Veriyor?

etiket Hangi Ünlü Çiftin İlişkisi Sana İlham Veriyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.11.2025 - 22:01

Medyada popüler olan çiftleri gördüğümüzde 'Ne kadar güzel bir ilişkileri var.' diye imrendiğimiz zamanlar oluyor. Kimileri aşkı fırtına gibi yaşarken, kimileri daha sakin ve huzurlu...Bu testle birlikte senin enerjine en yakın çiftin kim olduğunu buluyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Aşık olduğunda nasıl davranırsın?

3. Instagram’da çift fotoğrafı paylaşmak senin için… 👇

4. Şimdi de bir aşk filmi seç bakalım. 👇

5. Peki, hangisi bir ilişkiyi bitirmene sebep olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşkın bir şarkı olsaydı hangisi olurdu?

7. Partnerinle yaşadığın bir tartışma sonrası ne yaparsın?

8. Partnerinin en sevdiğin özelliği hangisi?

Blake Lively ve Ryan Reynolds!

Blake Lively ve Ryan Reynolds!

Senin aşk anlayışın birlikte eğlenip gülebilmek üzerine kurulu. Mizah senin için partnerinle bağ kurabilmek için çok önemli! Partnerinle aynı espriye gülebiliyorsan, o ilişki senin için zaten cennettir! Bu yüzden uyum içinde olduğun bir ilişki var ama bunun için de emek harcadığın çok belli! Karşılıklı sevgi, saygı, sağlıklı iletişim derken buna bir de eğlenceli anlar eklenince Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın ilişkisi gibi bir kimya ortaya çıkıyor. Sen de hem arkadaşsın hem sevgili! Bu tarz ilişkiler kolay bulunmaz, bulunca da kaybetmemek lazım!

Megan Fox & Machine Gun Kelly!

Megan Fox & Machine Gun Kelly!

Sen, aşk yaşarken kontrol edilemez bir enerjiye sahip oluyorsun! Her duyguyu hissederek yaşıyorsun, duygularını bastırmak asla sana göre değil. Partnerinle arandaki çekim o kadar yüksek ki... Çoğu zaman ilişkin dışarıdan yoğun görünse de, senin için o yoğunluk bir tür bağ kurmak gibi! Aşkını sessiz yaşayamıyorsun, partnerinle sen popüler bir çiftsin! Bu yüzden Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin ilişkisi gibi, senin ilişkin de gözler önünde!

Ashton Kutcher ve Mila Kunis

Ashton Kutcher ve Mila Kunis

Senin için aşk, baskı değil, nefes alabilmektir. “Birlikteyken de ben olabiliyor muyum?” senin bir ilişkide sorduğun ilk soru. Partnerine güveniyorsun, onunla vakit geçirmekten keyif alıyorsun ama kişisel alanına da saygı bekliyorsun. Duyguların net, ama gösterişten uzak! Mila Kunis ve Ashton Kutcher gibi, sen de ilişkini çok derin yaşıyorsun. Eğlenmeyi biliyor, aynı zamanda sakinliği de seviyorsun. Partnerinle sen birlikte yalnız kalmayı becerebilen nadir çiftlerdensiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın