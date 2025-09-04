onedio
Hangi Ülke Tek Bir Saat Dilimi Kullanmaktadır? Milyoner Yarışması 500.000 Bin TL'lik Sorunun Cevabı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 22:47

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yine heyecan dolu bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada yöneltilen “Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?” sorusu yarışmacıyı düşündürdü. Bu dikkat çekici soru ekran başındaki izleyicilerin de ilgisini çekti.

İşte 500.000 TL'lik sorunun cevabı...

Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?

A- ABD

B- Şili

C- Rusya

D- Çin

Cevap: D, yani Çin.

Neden tek saat dilimi kullanıldığına buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

